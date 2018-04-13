النائب أحمد سميح: الدولة نجحت فى إدارة ملف «السياحة الروسية» باحترافية

رحب النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بعودة رحلات الطيران الروسى إلى مصر، مؤكدا أن القيادة السياسية بذلت جهدًا كبيرًا في هذا الملف وإدارته بكل احترافية حتى نجحت فى إنهاء قرار حظر السياحة الروسية إلى مصر، خاصة لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ.



وأضاف «سميح» في تصريح لـ«الدستور»، أن الحكومة تعاونت وبشكل كبير مع المطالب الروسية بشأن تأمين المطارات وإجراءات التفتيش التي تتم على الركاب على أعلى مستوى بجانب قيام الحكومة المصرية بتجهيز المطارات بأحدث أجهزة التفتيش والمراقبة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي وبعد عدة زيارات إلى مصر تأكد تمامًا بأن المطارات المصرية من أكبر المطارات أمانًا في العالم.



وأوضح أن عودة رحلات الطيران الروسى إلى مصر، يأتى فى إطار الاعتراف الدولي بأن المعايير التي تتبعها المطارات المصرية سواء في عملية التأمين أو الإجراءات تتفق مع المعايير العالمية.