«برلمانى» يُطالب بالكشف عن المخدرات لطلاب المدارس

أكد النائب عبد الرحمن برعي، عضو لجنة التعليم، على ضرورة توقيع الكشف الطبي عن المخدرات ليس على الطلاب داخل المدارس فقط؛ بل على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن انتشار المخدرات بين طلاب وطالبات الجامعات أصبح واضح جدًا للجميع.



وعن استثناء الطالبات من توقيع الكشف الطبي عليهن خشية تشويه سمعتهن، قال النائب البرلماني في تصريح لـ«الدستور »: «اللي زعلانة علة سمعتها تحافظ عليها.. دا النواب نفسهم بيتعملهم تحليل عن المخدرات ولو ثبت تناولهم للمخدرات بيتفضحوا».



وطالب عضو اللجنة، بضرورة أن يكون توقيع الكشف الطبي تحت إشراف معامل وزارة الصحة ومن خلال متخصصون في هذا المجال وأن تجرى التحاليل من خلال الجهاز الرباعي وليس الثلاثي.