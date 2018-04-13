ماجدة نصر: «المخدرات» كارثة تُهدد أمن واستقرار المجتمع

حذرت النائبة الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، من خطوة تعرض الطلاب لتناول المواد المخدرة، وقالت: «إن القضية خطيرة ويجب التعامل معها بكل حرص ومسئولية حتي لا نجد هناك نتيجه عكسية عند معالجتها»



وقالت «نصر»، في تصريح لـ«الدستور» إن البيان الصادر عن وزارة الصحة بشأن تعاطي الطلاب للمواد المخدره والخمور وجميعهم في مراحل التعليم الإعدادي والثانوي، وبنسب عالية يجعلنا جميعًا في حاله قلق على مستقبل أبنائنا، مؤكدًا أنه من الجيد أن يكون لدينا إحصائيات لنعالج عليها مثل هذه الأمور.



فيما طالبت النائبة البرلمانية، بتوقيع كشف طبي كامل على الطلاب وفي سرية تامة ومن يثبت تعاطيه للمخدرات والخمور يتم علاجه بشكل سري أيضًا، مؤكدة أن فضح أمر الطلاب سيكون له نتائج عكسية؛ نظرًا لإحساسهم بأن هناك تشويه لسمعتهم.



وأوضحت أن الرقابة الشديدة وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس لملاحظة أي من الأمور على الطلاب للتعامل معها، هي بداية المعالجة السليمة لتلك الظاهرة الخطيرة.