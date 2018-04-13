القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:45 م

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»
08:12 م

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق
08:07 م

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري
07:37 م

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي
07:32 م

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا
06:37 م

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
فن
الجمعة 13/أبريل/2018 - 02:09 ص

عرفان خان يخضع للعلاج وتقارير طبية: «لن يعيش أكثر من شهر»

عرفان خان يخضع للعلاج
منار إبراهيم
dostor.org/2126796

يخضع النجم الهندي عرفان خان، لعلاج مكثف خلال الوقت الحالي، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب إصابته بمرض السرطان، حسبما ذكرت بعض الصحف العالمية.

وأفادت التقارير أن الأطباء صرحوا بأن المرض في مرحلته الأخيرة الآن، مشيرة إلى أن "عرفان" لن يعيش أكثر من شهر بسبب خطورة المرض.

وكان "خان" أجرى فحوصات طبية بعد تعرضه لوعكة صحية، خلال الفترة الماضية، وكشفت النتيجة عن أنه مصاب بمرض ورم الغدد الصماء العصبية.

ويشتهرعرفان خان بمشاركته في عدد كبير من الأفلام الهندية، البريطانية والأمريكية، ومن أشهر أفلامه الناطقة باللغة الإنجليزية "لايف أوف بي، وسلامدوج مليونير، وذا إميزينج سبايدر مان".

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ 4 أيام

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ أقل من شهر

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

منذ أقل من شهر

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

الآن

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

«عملية المطب».. أسرار نجاة النائب العام من الاغتيال على يد «الإخوان»‏

عاجل.. انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي الأمريكي بشأن سوريا

نجوم يد الزمالك يتحدثون لـ«الكابتن» بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

الأكثر قراءة

حقيقة انتحار مهندس فى شبرا بسبب «الحوت الأزرق»

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

القبض على مُلقي المولوتوف بمترو الزهراء

ألبومات الصور

بالصور.. لطيفة تتألق فى حفل «تحيا مصر»

عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)

ختام فعاليات الملتقى الأول لفرسان الإرادة بجامعة المنصورة (صور)

استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

حقيقة انتحار مهندس فى شبرا بسبب «الحوت الأزرق»

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

القبض على مُلقي المولوتوف بمترو الزهراء

كشكول

"أمهات مصر لإصلاح التعليم" ترفض نظام الثانوية العامة التراكمية

مستقبل تمريض الأطفال" مؤتمر بجامعة عين شمس.. ٢٢ أبريل

١٥ كلية بجامعة عين شمس تشارك بالدورة الـ١١ لمهرجان التمثيل المسرحى

دورة لتأهيل الباحثين بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

جامعة عين شمس تبرم بروتوكول تعاون مع البرتغال

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

بعد 4 عقود.. لبنان يعود لمهرجان «كان» من جديد

عضو المقاومة الإيرانية: التهديد الأمريكي يُدخل طهران في عزلة جديدة

كلمة السر «روسيا».. خمسة مشاهد تدل على تجنب واشنطن الصدام مع موسكو

منوعات

ما لا تعرفينه عن الزوج المصرى ‏

بلاغات وطعون في انتخابات نقابة المهندسين

صوتك العالي دليل على إنك جابر القرموطي

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك