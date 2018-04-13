عرفان خان يخضع للعلاج وتقارير طبية: «لن يعيش أكثر من شهر»

يخضع النجم الهندي عرفان خان، لعلاج مكثف خلال الوقت الحالي، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب إصابته بمرض السرطان، حسبما ذكرت بعض الصحف العالمية.



وأفادت التقارير أن الأطباء صرحوا بأن المرض في مرحلته الأخيرة الآن، مشيرة إلى أن "عرفان" لن يعيش أكثر من شهر بسبب خطورة المرض.



وكان "خان" أجرى فحوصات طبية بعد تعرضه لوعكة صحية، خلال الفترة الماضية، وكشفت النتيجة عن أنه مصاب بمرض ورم الغدد الصماء العصبية.



ويشتهرعرفان خان بمشاركته في عدد كبير من الأفلام الهندية، البريطانية والأمريكية، ومن أشهر أفلامه الناطقة باللغة الإنجليزية "لايف أوف بي، وسلامدوج مليونير، وذا إميزينج سبايدر مان".