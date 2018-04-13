القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 04:24 ص

دراسة: تأخر انقطاع الطمث مفيد لـ«الذاكرة»

تأخر الطمث
تأخر الطمث
إسلام جمال
dostor.org/2126791

أظهرت دراسة جديدة أن النساء اللواتي يدخلن مرحلة انقطاع الطمث لديهن ذاكرة أفضل عندما يكبرن في العمر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وتبين الدراسة أن التأخير في سن اليأس كل عام يساعد على تحسين وظائف المخ، حيث كشفت النتائج عن أن النساء اللواتي تجاوزن سن اليأس كانوا أكثر تذكرًا للأشياء مقارنة بغيرهم.

ويعتقد الباحثون في جامعة كوليدج لندن، أن ذاكرة الأستروجين مفيدة للنساء، حيث العديد من النساء يؤجلن بداية انقطاع الطمث فقط لتأجيل الهبات الساخنة والعرق الليلي الذي غالبًا ما يصاحبه.

ويمر متوسط عمر المرأة في سن اليأس في سن 51، ولكن يبدو أن كل عام تأخير يساعد الدماغ في تحسين وظائفها.

ويعتقد الباحثون أن الهرمون، الذي يختفي تقريبا عند انتهاء سنوات الإنجاب للمرأة، يحمي الدماغ من التدهور المعرفي.

وقالت الدكتورة ديانا كوه، المشرفة على الدراسة، إن الاختلاف في درجات الذاكرة اللفظية لفارق عشر سنوات في بداية انقطاع الطمث كان ضئيلًا بالنسبة للمشاركات في الدراسة.

واختبر الباحثون ذكريات 1331 امرأة بريطانية في أربع مناسبات تتراوح أعمارهم بين 43 و69 عاما.

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