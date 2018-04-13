حظك اليوم.. برج العذراء: تجنب الأطعمة الدسمة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم الجمعة.
وفيما يخص برج العذراء، قالت:
مهنياً: لا يزال القمر يتنقل في برج الحوت المواجه لبرجك ولا تزال الأمور غامضة فما عليك إلا الانتظار ليوم الغد وحاول أن تكون هادىء ومنضبط دون أي تصرف متهور.
عاطفياً: وجود الزهرة في برج الثور الصديق يجعلك إنسان مميز صاحب جاذبية لا تقاوم كما يجعل العلاقات العاطفية أكثر رومانسية.
صحياً: تجنب المأكولات الدسمة غير الصحية وابتعد قدر الإمكان عن الحلويات واستبدلها بالفاكهة الطازجة.