حظك اليوم.. برج العذراء: تجنب الأطعمة الدسمة

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم الجمعة.



وفيما يخص برج العذراء، قالت:



مهنياً: لا يزال القمر يتنقل في برج الحوت المواجه لبرجك ولا تزال الأمور غامضة فما عليك إلا الانتظار ليوم الغد وحاول أن تكون هادىء ومنضبط دون أي تصرف متهور.



عاطفياً: وجود الزهرة في برج الثور الصديق يجعلك إنسان مميز صاحب جاذبية لا تقاوم كما يجعل العلاقات العاطفية أكثر رومانسية.



صحياً: تجنب المأكولات الدسمة غير الصحية وابتعد قدر الإمكان عن الحلويات واستبدلها بالفاكهة الطازجة.