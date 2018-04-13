القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الأبراج اليوم
الجمعة 13/أبريل/2018 - 01:37 ص

حظك اليوم.. برج العذراء: تجنب الأطعمة الدسمة

حظك اليوم.. برج العذراء:
dostor.org/2126782

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم الجمعة.

وفيما يخص برج العذراء، قالت:

مهنياً: لا يزال القمر يتنقل في برج الحوت المواجه لبرجك ولا تزال الأمور غامضة فما عليك إلا الانتظار ليوم الغد وحاول أن تكون هادىء ومنضبط دون أي تصرف متهور.

عاطفياً: وجود الزهرة في برج الثور الصديق يجعلك إنسان مميز صاحب جاذبية لا تقاوم كما يجعل العلاقات العاطفية أكثر رومانسية.

صحياً: تجنب المأكولات الدسمة غير الصحية وابتعد قدر الإمكان عن الحلويات واستبدلها بالفاكهة الطازجة.

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