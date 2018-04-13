حظك اليوم.. برج الأسد: تميل إلى إثارة الخلافات مع حبيبك

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم الجمعة.



وفيما يخص برج الأسد، قالت:



مهنياً: تتراكم الأشغال وتطرأ الخلافات على نحو واضح وملموس؛ لذلك فإنّه يوم غير ملائم إطلاقاً للتطرّق إلى الموضوعات الحساسة.



عاطفياً: تميل إلى إثارة الخلافات، وتبحث عن الأعذار لتوجيه اللوم إلى الحبيب، ما يثير قلقه من تصرفاتك ويفكر في الابتعاد عنك بعض الوقت.



صحياً: مشكلة صحية صغيرة تطرأ لن يكون لها تأثيرات خطرة، إنه اليوم المثالي لاتباع حمية أو برنامج رياضي بدني.



