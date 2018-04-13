القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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11:43 م

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05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

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11:16 م

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07:51 ص

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الثقافة
الجمعة 13/أبريل/2018 - 01:12 ص

اليوم.. «السباعى» يناقش الانشقاق والحرب والسيريالية بجاليرى «التاون هاوس»

اليوم.. «السباعى»
نضال ممدوح
dostor.org/2126774

يُقيم جاليري التاون هاوس٬ في تمام الثانية من ظهر اليوم الجمعة٬ ندوة بعنوان "جماعة الفن والحرية.. الانشقاق والحرب والسيريالية"٬ تحت إشراف سام بردويل٬ وتيل فيلرات.

ويشارك في الندوة كل من: بشير السباعي، مؤرخ ثقافي وسياسي وكاتب ومترجم، وأشرف كامل، نجل أنور كامل، أحد مؤسسي جماعة الفن والحرية، القاهرة٬ وسام بردويل، منسق معارض ومؤسس مشارك لآرت ريؤرينتد، ميونيخ ونيويورك، ويدير هذا الحوار محمد الشاهد، منسق معارض ومؤرخ لتاريخ العمارة القاهرة.

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