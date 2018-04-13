مفاجأة.. «ترامب» يطلب العودة إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي

قال البيت الأبيض مساء أمس الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ كبار المستشارين الاقتصاديين بأن ينظروا في إمكانية إعادة الدخول في اتفاق جديد للتجارة مع دول المحيط الهادي، على الرغم من انسحابه من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي مع 11 دولة في يناير 2017.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ليندسي والترز، إن الرئيس طلب من كبير المستشارين الاقتصاديين لاري كودلو والممثل التجاري الأمريكي روبرت لفتايزر التفكير في محاولة الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادي من جديد، وذلك حسب ما قالت قناة "NBC" نيوز الأمريكية.



وأضافت: «قال الرئيس ترامب إنه يريد منهم أن يعيدوا النظر مجددًا ما إذا كان يمكن التفاوض على صفقة أفضل أم لا للعودة لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي».