القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:45 م

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»
08:12 م

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق
08:07 م

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري
07:37 م

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي
07:32 م

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا
06:37 م

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
عالم
الجمعة 13/أبريل/2018 - 03:00 ص

مفاجأة.. «ترامب» يطلب العودة إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي

ترامب
ترامب
محمد عمر
dostor.org/2126773

قال البيت الأبيض مساء أمس الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ كبار المستشارين الاقتصاديين بأن ينظروا في إمكانية إعادة الدخول في اتفاق جديد للتجارة مع دول المحيط الهادي، على الرغم من انسحابه من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي مع 11 دولة في يناير 2017.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ليندسي والترز، إن الرئيس طلب من كبير المستشارين الاقتصاديين لاري كودلو والممثل التجاري الأمريكي روبرت لفتايزر التفكير في محاولة الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادي من جديد، وذلك حسب ما قالت قناة "NBC" نيوز الأمريكية.

وأضافت: «قال الرئيس ترامب إنه يريد منهم أن يعيدوا النظر مجددًا ما إذا كان يمكن التفاوض على صفقة أفضل أم لا للعودة لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي».

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق

منذ حوالي 7 ساعات

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري

منذ حوالي 8 ساعات

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي

منذ 4 أيام

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا

منذ 4 أيام

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»

منذ 4 أيام

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات

الآن

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

«عملية المطب».. أسرار نجاة النائب العام من الاغتيال على يد «الإخوان»‏

عاجل.. انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي الأمريكي بشأن سوريا

نجوم يد الزمالك يتحدثون لـ«الكابتن» بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

الأكثر قراءة

حقيقة انتحار مهندس فى شبرا بسبب «الحوت الأزرق»

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

القبض على مُلقي المولوتوف بمترو الزهراء

ألبومات الصور

بالصور.. لطيفة تتألق فى حفل «تحيا مصر»

عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)

ختام فعاليات الملتقى الأول لفرسان الإرادة بجامعة المنصورة (صور)

استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

حقيقة انتحار مهندس فى شبرا بسبب «الحوت الأزرق»

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

القبض على مُلقي المولوتوف بمترو الزهراء

كشكول

"أمهات مصر لإصلاح التعليم" ترفض نظام الثانوية العامة التراكمية

مستقبل تمريض الأطفال" مؤتمر بجامعة عين شمس.. ٢٢ أبريل

١٥ كلية بجامعة عين شمس تشارك بالدورة الـ١١ لمهرجان التمثيل المسرحى

دورة لتأهيل الباحثين بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

جامعة عين شمس تبرم بروتوكول تعاون مع البرتغال

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

بعد 4 عقود.. لبنان يعود لمهرجان «كان» من جديد

عضو المقاومة الإيرانية: التهديد الأمريكي يُدخل طهران في عزلة جديدة

كلمة السر «روسيا».. خمسة مشاهد تدل على تجنب واشنطن الصدام مع موسكو

منوعات

ما لا تعرفينه عن الزوج المصرى ‏

بلاغات وطعون في انتخابات نقابة المهندسين

صوتك العالي دليل على إنك جابر القرموطي

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك