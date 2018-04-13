اليوم.. عرض الفيلم الألمانى «الغموض السحرى» بتياترو الإسكندرية

ضمن فعاليات مهرجان الشوارع الخلفية٬ يستقبل تياترو الإسكندرية٬ في تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة٬ عرض للفيلم الألماني "الغموض السحري" من إخراج أرني فيلدهاسن.



وهذا الفيلم يأخذنا إلى ألمانيا في منتصف التسعينيات، إذ يخرج "كارل شميت" لتوه من مصحة نفسية؛ لنعرف أن ‏هذا الفنان الذي كان مدمنًا على المخدرات، وقد أصابه انهيار عصبي ليلة سقوط جدار برلين عام 1989. ‏والآن عليه أن يتأقلم مع كل التغييرات الجذرية التي شهدتها البلاد في غضون هذه السنوات. ‏



ويتجه "كارل" إلى هامبورج ليتقابل مع أصدقائه القدامى الذي أصبحوا الآن عازفي تكنو مشهورين، كما أنهم ‏يحضرون لجولة يطلقون عليها اسم "الغموض السحري" في مختلف أنحاء ألمانيا، إلا أنهم يحتاجون إلى سائق ‏يبقى يقظًا طوال الوقت؛ لذا فإنهم يقنعون كارل بأخذ قسط من الراحة من رحلة التأهيل لينضم إليهم في جولته. ‏ومن هنا تبدأ رحلتهم المجنونة، إذ تحاول الفرقة استلهام روح الهيبيز ومحاكاة نمط حياتهم المليء بالحماس.