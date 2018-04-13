القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 01:05 ص

تأجيل عرض فيلم «عامل من بنها» لموسم الصيف المقبل

تأجيل عرض فيلم «عامل
منار إبراهيم
dostor.org/2126769

قررت الشركة المنتجة لفيلم "عامل من بنها" تأجيل العمل لموسم الصيف المقبل، وذلك بعدما كان من المقرر عرضه بموسم شم النسيم.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل أن سبب تأجيل العرض يرجع إلى أن قصة "عامل من بنها" تناقش قضية هامة تخص فئة كبيرة من الشباب، مشيرًا إلى أن فريق العمل يريد أخذ الفيلم حقه جماهيريًا.

وأضاف المصدر أن أحداث الفيلم تدور حول إيمان الكثير منا بفكرة الأبراج وخاصة "حظك اليوم"، فيهدف توصيل رسالة هامة للشباب وهي إرضائهم بالقضاء والقدر، وأن كل ما يخص عالم الفلك توقعات ليس لها أساس من الصحة.

يُذكر أن "عامل من بنها" مقتبس عن فكرة الفيلم الهندي "pk" لنجم بوليوود عامر خان، ولكنه يختلف قليلا عن الفيلم البوليوودي، حيث تدور أحداثه حول فكرة اختلاف الأبراج، بينما يحكي "pk" عن اختلاف الأديان.

والفيلم يقوم ببطولته عدد من النجوم الشباب، ومنهم "محمد ثروت، طاهر أبوليلة"، ومن مسرح مصر "حامد الشراب وإبرام نشأت وسارة الدرزاوى وبيشوى وسامى مغاورى"، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن الذين سيظهرون كـ"ضيوف شرف"، وهو من إنتاج إسلام محمود، وإخراج هالة المدنى.

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