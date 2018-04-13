القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 01:03 ص

اليوم.. كاتب الأطفال «يعقوب الشارونى» بمكتبة البلسم

اليوم.. كاتب الأطفال
نضال ممدوح
dostor.org/2126768

تنظم مكتبة البلسم بالدقي٬ لقاءً مع الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، وحوار مفتوح مع الأطفال المبدعين في الكتابة، وذلك في تمام الثانية من ظهر اليوم الجمعة٬ بمقر المكتبة، بالتعاون مع المجلس المصري لكتاب الطفل.

يشار إلى أن الشارونى٬ نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 2001 في مجال التأليف عن كتابه «أجمل الحكايات الشعبية»، وفي عام 2002 فاز بجائزة «الآفاق الجديدة» من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال بإيطاليا، وهى جائزة تمنح لكتاب واحد على مستوى قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وأستراليا، وهى واحدة من أهم جائزتين يمنحهما المعرض سنويًا على مستوى العالم.

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