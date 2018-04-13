القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 12:43 ص

حقيقة انتحار مهندس فى شبرا بسبب «الحوت الأزرق»

الحوت الأزرق
الحوت الأزرق
هدير مصطفي
dostor.org/2126759

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، حقيقية انتحار مهندس في شبرا بسبب لعبة «الحوت الأزرق».

وقال المصدر، إن والدة المهندس الثلاثيني المنتحر بمنطقة شبرا، أكدت أنها فوجئت يوم الثلاثاء الماضي بجثة نجلها ملقاه وبيده سكين عليها أثار دماءه.

وأوضح المصدر، أن والدته أشارت في تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى أن المتوفي كان مقيم بدولة ألمانيا منذ 16 عامًا ويمر بظروف مادية وصحية صعبة، وكانت الحكومة الألمانية توفر له إعانة بطالة أثناء إقامته هناك.

وأضاف المصدر، أن محضر استدلال الشرطة جاء متوافق مع أقوال والدة المتوفي، كما أكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة انتحار نتيجة انفصام في الشخصية كان يعاني منه المريض منذ عدة أشهر، وأنه لا يوجد آثار وشم "الحوت الأزرق" على ذراع المتوفي، لافتًا إلى أن النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، أمس الخميس، وتم دفنه بمقابر العائلة.

فيما قالت والدة المهندس، في تصريح لـ"الدستور"، إنه أثناء حديث نجلها معها هاتفيًا من ألمانيا أخبرها بظروفه المادية والنفسية الصعبة، حتى ألحت عليه النزول إلى مصر وحضور عيد القيامة داخل الكنيسة واستشارة القديسين، لافتة إلى أنه بالفعل حضر العيد مع أقاربه بمصر ولكنه كان صامتًا طول الوقت، وأنه كان يتناول المهدئات.

يُذكر أن بعض المواقع الإخبارية كشفت أن واقعه انتحار المهندس جائت بسبب لعبة "الحوت الأزرق"، وأن أهليته عثروا على الجثة بجوار جهاز لاب توب خاص به وعليها اللعبة، وأن المتوفى على يده وشم "حوت"، وذلك مانفته والدة المتوفي والمصادر الأمنية.

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