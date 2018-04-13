فى ذكرى وفاته.. حكايات مصطفى أمين مع نجمات الفن

يصادف اليوم الجمعة الموافق 13 أبريل ذكرى وفاة الكاتب الصحفي الكبير مصطفى أمين، حيث ولد في 21 فبراير 1914، والتحق بجامعة جورج تاون، ودرس العلوم السياسية، وحصل على درجة الماجيستير في العلوم السياسية مع مرتبة الشرف الأولى عام 1938، ثم عاد إلى مصر وعمل كمدرس لمادة الصحافة بالجامعة الأمريكية لمدة أربع سنوات،وتوفى فى 13 أبريل عام 1997.



وترصد "الدستور" أبرز محطات مصطفى أمين مع نجمات الفن:ــ



زواجه من أم كلثوم

وكان مصطفى أمين من أقرب الصحافين إلى أم كلثوم وأكثرهم متابعة لأخبارها وكان ينفرد بالسبق الصحفي لأهم أخبارها وهو من نشر خبر زواجها من الموسيقار والملحن محمود الشريف.



وكشفت المؤرخة الموسيقية رتيبة الحفني، عن أن الفنانة أم كلثوم، تزوجت من مؤسس صحيفة «أخبار اليوم» مصطفى أمين وأمضت معه 11 عامًا، وكان عقد زواجها في يد الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر.



وقالت "الحفني"، في ندوة عقدت بمكتبة الإسكندرية: «إن أم كلثوم تزوجت من مصطفى أمين سرًا، وعقد زواجها من أمين، كان موجود مع الرئيس جمال عبد الناصر»، وهذا أيضا ما أكده وجدي الحكيم الكاتب الصحفي.



فاتن حمامة

اتسمت فاتن حمامة بأخلاقها العالية وأدبها، لكنها تركت هذا الأدب، عندما كتب مصطفى أمين مقالًا بعنوان "أكتب إليكم من سرير فاتن حمامة".



وقال مصطفى أمين في مذكراته: «عندما قرأت فاتن حمامة عنوان المقال ثارت وغضبت، وسارعت بالذهاب إلى مكتبي، وقالت لي: "كيف تشوّه سمعتي؟.. إنني حافظت على سمعتي طوال حياتي ولم يخدشها إنسان، وأنت تحاول تشوية صورتي أمام الناس"».



وحاول الصحفي الكبير، تهدئتها وسألها إن كانت قرأت المقال أم لا، فأجابته: «لا_ قرأت العنوان فقط»، ليستطرد مصطفى أمين في مذكراته أنه دخل في وصلة ضحك وطلب منها قراءة المقال كله، لافتًا إلى أنها عندما قرأت مضمون المقال ضحكت بشدة واتّضح لها أنها تسرّعت بالحكم ظلمًا على مصطفى أمين.



وتأتي فكرة المقال الذي نشر في مجلة "الجيل"، حول إصابة الكاتب الكبير بآلام استدعت تدخل الأطباء لإجراء جراحة عاجلة له، واختار الأطباء غرفة له في المستشفى تصادف أنها كانت نفس الغرفة التي كانت تستضيف فاتن حمامة بعد إجرائها جراحة ناجحة.



وقال مصطفى أمين: «فاتن صغيرة الحجم، وأنا ضخم الحجم، وكان من المستحيل عليّ أن أتقلّب في السرير، فأي حركة به أجدني واقعًا على الأرض، وكتبت مقالًا ساخرًا أصف هذا السرير، تحت عنوان "أكتب لكم من سرير فاتن حمامة"».