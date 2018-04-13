قبل استضافتها القمة العربية.. أبرز المعلومات عن القاعة الكبرى بالظهران

تنعقد الدورة الـ29 للقمة العربية، الأحد المقبل، في الظهران شرق السعودية، في قاعة ذات مواصفات خاصة، حيث سيستقبل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" المشاركين بالقمة لأول مرة.



وترصد"الدستور"أبرز المعلومات عن هذه القاعة:



- دشنها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عام 2016م.



- تقع القاعة الكبرى التي تجمع في تصميمها الحداثي ما بين المعادن الصمّاء والزخارف التاريخية بمساحة تقدّر بـ 1600 متر مربع، بالقرب من المدخل الرئيسِ للمركز، كما أن هناك واحة تابعة لها.



- عبارة عن ساحة خارجية تتميّز بجدار نباتي، ومدرّج روماني يتم استخدامه في الفعاليات المصاحبة.



- تتمتع القاعة بتصميم داخلي يبهر الناظرين، مغطّى بالنحاس الذي يحمي أنظمة تقنية معقدة توفّر المرونة في الإضاءة.



- تجمع القاعة الكبرى في تصميمها الحداثي، ما بين المعادن الصمّاء والزخارف التاريخية بمساحة تقدّر بـ 1600 متر مربع، حيث تم صنع أرضيتها من خشب نبات البامبو المعاد تدويره.



- يبلغ عرضها 30 مترًا، ويصل طولها إلى 45 مترًا، كما تتمتّع بزوايا منحنية وإضاءة باهرة من الألواح النحاسية المثقوبة.



- تتكون القاعة من مساحات كبيرة خالية من الأعمدة تتسّع لأكثر من 2000 شخص.



- يهدف تصميم القاعة الكبرى إلى الاحتفاء بتنوع الثقافات حول العالم، والتي تتضح جليةً من خلال استضافة المناسبات الثقافية والمؤتمرات الرسمية.



- تتمتّع القاعة بزوايا منحنية وإضاءة باهرة من الألواح النحاسية المثقوبة.