القبض على مُلقي المولوتوف بمترو الزهراء

ألقى رجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، القبض على المتهم بإلقاء زجاجة مولوتوف، على محطة مترو الزهراء.



وكان اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة، تلقى إخطارا، من اللواء حسني عبد العزيز مدير المباحث الجنائية، يفيد بإلقاء شاب لزجاجة مولوتوف داخل محطة مترو الزهراء، دون حدوث أي تلفيات.



وبتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محمد عبد القوي رئيس المباحث الجنائية للقبض على المتهم؛ دلت تحريات العميد محمد الشربيني مدير مباحث المترو، إلى أن "محمد. ف" ١٧ سنة- عامل بمحل كبابجي في عابدين، وراء ارتكاب الواقعة.



وبتقنين الإجراءات؛ تمكن العميد محمد الشربيني والمقدم هاني القطان رئيس مباحث قسم ثاني المترو من ضبط المتهم، حيث اعترف بارتكاب الواقعة؛ بسبب تشاجره مع صراف التذاكر ومشرف المحطة، لدخوله المترو بدون تذكرة.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.