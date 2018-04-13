عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)

أحيا الفنان عمرو دياب آخر فقرات حفل صندوق «تحيا مصر» في فندق الماسة، بحضور عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام.



وافتتح الهضبة فقرته بـ«الليلة» وسط صيحات الجماهير.



وأعرب الهضبة عن سعادته بإحيائه للحفل الثاني من حفلات «تحيا مصر»، وقال «تحيا مصر بينا كلنا وبمجهودات أبنائها».



وجه الهضبة التحية لمحمد الأمين أمين عام صندوق تحيا مصر، واستكمل فقرته بـ«قمرين وحكايتك إيه وما فيش غيرك والقاهرة».



وحضر الحفل ياسر القاضي وزير الاتصالات وسحر نصر وزيرة الاستثمار واللواء محمد الأمين أمين عام صندوق تحيا مصر والدكتور محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والمهندس محمد الأمين وأسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وشريف خالد.



كما حضر من نحوم الفن والإعلام الدكتور مدحت العدل وحرمه، والفنانة ليلى علوي، وفيفي عبده، ورجاء الجداوي، وإيناس علي، ودوريس، والإعلامية سناء منصور والكاتب الصحفي ياسر رزق، وعبد اللطيف المناوي، والإعلامي أحمد الطاهري، والدكتور سامر يوسف وحرمه، ورباب عبد العاطي، والإعلامية سهير جودة وبوسي شلبي.