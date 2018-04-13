القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:45 م

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»
08:12 م

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق
08:07 م

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري
07:37 م

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي
07:32 م

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا
06:37 م

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
فن
الجمعة 13/أبريل/2018 - 12:02 ص

عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)

عمرو دياب يتألق في
هادي كرم
dostor.org/2126724

أحيا الفنان عمرو دياب آخر فقرات حفل صندوق «تحيا مصر» في فندق الماسة، بحضور عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام.

وافتتح الهضبة فقرته بـ«الليلة» وسط صيحات الجماهير.

وأعرب الهضبة عن سعادته بإحيائه للحفل الثاني من حفلات «تحيا مصر»، وقال «تحيا مصر بينا كلنا وبمجهودات أبنائها».

وجه الهضبة التحية لمحمد الأمين أمين عام صندوق تحيا مصر، واستكمل فقرته بـ«قمرين وحكايتك إيه وما فيش غيرك والقاهرة».

وحضر الحفل ياسر القاضي وزير الاتصالات وسحر نصر وزيرة الاستثمار واللواء محمد الأمين أمين عام صندوق تحيا مصر والدكتور محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والمهندس محمد الأمين وأسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وشريف خالد.

كما حضر من نحوم الفن والإعلام الدكتور مدحت العدل وحرمه، والفنانة ليلى علوي، وفيفي عبده، ورجاء الجداوي، وإيناس علي، ودوريس، والإعلامية سناء منصور والكاتب الصحفي ياسر رزق، وعبد اللطيف المناوي، والإعلامي أحمد الطاهري، والدكتور سامر يوسف وحرمه، ورباب عبد العاطي، والإعلامية سهير جودة وبوسي شلبي.

عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)
عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)
عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)
عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)
عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)
عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)
عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)
عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)
عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)
عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)
اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ 4 أيام

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ أقل من شهر

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

منذ أقل من شهر

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

الآن

خريطة مناطق النفوذ والسيطرة في سوريا (تفاعلي)

محاولات عربية لاحتواء أزمة سوريا.. ومصادر: الحل في يد السعودية

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يبدآن محادثات تجارية الأسبوع المقبل

إنقاذ 137 مهاجرًا غير شرعي بينهم مصري قبالة سواحل ليبيا

الأكثر قراءة

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

«عملية المطب».. أسرار نجاة النائب العام من الاغتيال على يد «الإخوان»‏

القبض على مُلقي المولوتوف بمترو الزهراء

ألبومات الصور

عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)

ختام فعاليات الملتقى الأول لفرسان الإرادة بجامعة المنصورة (صور)

استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)

الآلاف يشيعون جنازة مجند «الفقاعى» شهيد عملية سيناء 2018

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

«عملية المطب».. أسرار نجاة النائب العام من الاغتيال على يد «الإخوان»‏

القبض على مُلقي المولوتوف بمترو الزهراء

كشكول

مستقبل تمريض الأطفال" مؤتمر بجامعة عين شمس.. ٢٢ أبريل

١٥ كلية بجامعة عين شمس تشارك بالدورة الـ١١ لمهرجان التمثيل المسرحى

دورة لتأهيل الباحثين بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

جامعة عين شمس تبرم بروتوكول تعاون مع البرتغال

ملتقى توظيف بـ"حاسبات عين شمس "

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

بعد 4 عقود.. لبنان تعود لمهرجان «كان» من جديد

عضو المقاومة الإيرانية: التهديد الأمريكي يُدخل طهران في عزلة جديدة

كلمة السر «روسيا».. خمسة مشاهد تدل على تجنب واشنطن الصدام مع موسكو

منوعات

ما لا تعرفينه عن الزوج المصرى ‏

بلاغات وطعون في انتخابات نقابة المهندسين

صوتك العالي دليل على إنك جابر القرموطي

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك