محمود البزاوي صعيدي في «أهو ده اللي صار»

يصوّر الفنان محمود البزاوي، مشاهده ضمن أحداث مسلسل «أهو ده اللي صار» للفنانة روبي، والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.



وعلم «الدستور» من مصدر داخل العمل أن «البزاوي» يجسد شخصية رجل صعيدي وهو والد الفنانة روبي، وله حفيدة والتي تجسدها الفنانة الشابة إيمي إسلام، مضيفًا أنه يصور مشاهده الخاصة داخل ديكور المناطق الصعيدية بمدينة الانتاج الإعلامي.



وتجسد «روبى» ضمن أحداث العمل شخصيتين إحداهما لامرأة صعيدية تدور أحداثها فى القرن الماضى، وأخرى لفتاة تدعى «سلمى» تحلم بأن تصبح مغنية شهيرة، وتدور أحداثها فى العصر الحالي.



مسلسل «أهو ده اللى صار»، تأليف عبدالرحيم كمال، والمتخصص فى عالم الدراما الصعيدية، وإخراج حاتم على، ويشارك فى بطولته كل من سوسن بدر ومحمد فراج وأحمد داود ومحمود البزاوى وهشام إسماعيل وألفت عمر ولاشينة لاشين ومنة بدر تيسير.

