القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 05:17 ص

بمشاركة 60 دولة.. أهرامات الجيزة تستقبل ملكات جمال العالم (صور)

هرامات الجيزة تستقبل
هرامات الجيزة تستقبل ملكات جمال العالم
شيماء دهب
dostor.org/2126719

استقبلت أهرامات الجيزة، أمس الخميس، ملكات جمال العالم من 60 دولة مختلفة، وذلك ضمن فعاليات المسابقة الدولية لملكات جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2018، وجاءت استضافة مصر للحدث من قبيل تسليط الضوء بشكل أكبر على المعالم السياحية المصرية.

وتقام المسابقة للعام الثالث على التوالي بمصر، وبدأت فعاليات المسابقة من 11 أبريل وتمثل مصر هدير طارق ملكة جمال السياحة والبيئة لعام 2018.

واتجهت الملكات إلى الأهرامات لاتخاذ الصور التذكارية ومشاهدة العالم للآثار المصرية من خلال بث الفيديوهات الخاصة بهم عبر حساباتهن الخاصة على الإنستجرام، وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، وبذلك يتم إرسال رسالة للعالم أجمع مضمونها «أن مصر بلد الحرية والأمن والأمان».

بينما تمثل مصر فى المسابقة هدير طارق، الحاصلة على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر عام ٢٠١٧، والبالغة من العمر 21 عاما، وتدرس بكلية تجارة جامعة حلوان،هوايتها الرسم وعمل ماكياج يسمى «الخدع السينمائية».

وتركز هدير طارق على المشروعات الخاصة بمرضى السرطان، وتطمح إلى أن تساهم فى تقديم العلاج النفسى لهم.

ومن جانبها أعربت ملكة جمال كندا عن سعادتها بزيارة مصر، وأنها تشعر بالانبهار بعد مشاهدة مكتبة الإسكندرية، قائلة: «أعشق التاريخ وكنت أحلم بزيارة مصر»، مشيرًة إلى أنها ستنقل كل ما شاهدته إلى بلدها، قائلة: «مصر بلد جميلة وفيها تاريخ عظيم».

وتابعت: «أنا فخورة بتواجدي في مصر وأتمنى أن يكون معى عائلتي وأصدقائي».

وفي سياق متصل، قالت ملكة جمال روسيا، إنها شعرت بالخوف عندما أخبرها المقربون منها بزيارة مصر، بسب وسائل الإعلام، مضيفة: «كنت مخضوضة لكن الأمر تغير تمامًا عندما أتيت لمشاهدتها»، مضيفة: «انطباعي عن مصر كان جيدًا للغاية، فشعرت فيها بحب أهلها وطيبتهم، وكذلك انبهرت بحضارتها، لم يمض على وجودي سوى يومين وسأكون رأي الكامل في نهاية الزيارة».

ومن المقرر أن تستضيف مدينة مرسى علم المتسابقات لمدة أسبوع، ويعقب ذلك زيارة للعين السخنة، وتنتقل المتسابقات إلى الأقصر لزيارة بعض الأماكن بها، ثم الحفل الختامي يوم 27 أبريل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

بمشاركة 60 دولة.. أهرامات الجيزة تستقبل ملكات جمال العالم (صور)

بمشاركة 60 دولة.. أهرامات الجيزة تستقبل ملكات جمال العالم (صور)

بمشاركة 60 دولة.. أهرامات الجيزة تستقبل ملكات جمال العالم (صور)

بمشاركة 60 دولة.. أهرامات الجيزة تستقبل ملكات جمال العالم (صور)

بمشاركة 60 دولة.. أهرامات الجيزة تستقبل ملكات جمال العالم (صور)

بمشاركة 60 دولة.. أهرامات الجيزة تستقبل ملكات جمال العالم (صور)

بمشاركة 60 دولة.. أهرامات الجيزة تستقبل ملكات جمال العالم (صور)

بمشاركة 60 دولة.. أهرامات الجيزة تستقبل ملكات جمال العالم (صور)

بمشاركة 60 دولة.. أهرامات الجيزة تستقبل ملكات جمال العالم (صور)

بمشاركة 60 دولة.. أهرامات الجيزة تستقبل ملكات جمال العالم (صور)

بمشاركة 60 دولة.. أهرامات الجيزة تستقبل ملكات جمال العالم (صور)

بمشاركة 60 دولة.. أهرامات الجيزة تستقبل ملكات جمال العالم (صور)

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