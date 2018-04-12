القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الخميس 12/أبريل/2018 - 11:21 م

الإجراءات الكاملة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
ولاء جمال
dostor.org/2126715

معاش الضمان الاجتماعي، هو أحد أنواع الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن، لـ"اليتامى، والأرامل، والمطلقات" وبعض الفئات الأخرى.

ويرصد "الدستور" إجراءات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وهي كالتالي:

* المستندات المطلوبة..

- إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود أقارب ملزمون بالنفقة.
- إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد.
- بطاقة شخصية أو عائلية أو أي مستند لإثبات المشخصة.

* المستندات الخاصة بالأيتام..

- شهادة ميلاد "الولد الأولاد" أو مستخرج رسمي منها.
- شهادة قيد أو خطاب رسمي من المدرسة أو المعهد المقيد به، يوضح "تاريخ الميلاد واسم الأبوين" موقعا عليه من ناظر المدرسة أو المعهد، مختوما بختم أيًّ منهما.. أو إطلاع رئيس الوحدة الاجتماعية على دفتر المواليد بالناحية، وإثباته للبيانات الخاصة باليتيم.
- إقرار من صاحب الشأن بعدم زواج الأبناء الملتحقين بالمدارس أو الجامعات أو مراكز التدريب أو التحاقهم بعمل، ويعتمد من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.
- شهادة رسمية بوفاة الأبوين أو وفاة الأب وزواج الأم، أو إقرار بذلك من صاحب الشأن- في حالة عدم وجود مستند-، ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.
- قسيمة زواج الأم بعد وفاة الأب، أو مستند رسمي، أو إقرار من صاحب الشأن في حالة عدم وجود مستند، ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.


* المستندات الخاصة بالنسبة للأرملة..

- شهادة وفاة الزوج أو مستخرج رسمي منها أو مستند رسمي يثبت وفاة الزوج.
- إقرار من صاحبة الشأن بأنها لم تتزوج بعد وفاة زوجها، ويعتمد من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.
- مستند رسمي يثبت أن سن الأرملة يقل عن 65 سنة أو شهادة طبية تثبت ذلك إذا تعذر تقديم المستند.

* بالنسبة للمطلقة..

- قسيمة الطلاق أو إقرار من صاحبة الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق، وأنها لم تتزوج بعد الطلاق، ويعتمد توقيع المُقِرّ من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.
- مستند رسمي يثبت أن سن المطلقة يقل عن 65 عاما أو شهادة رسمية طبية تثبت ذلك- إذا تعذر تقديم المستند-.

* بالنسبة لأبناء المطلقة- إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت "حتى سن 26 سنة، وملتحقين بالتعليم المتوسط وفوق المتوسط ومراكز التدريب"..

- قسيمة طلاق الأم أو إقرار من صاحب الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق، ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.
- شهادة وفاة الأم المطلقة في حالة وفاتها أو إقرار من صاحب الشأن وتاريخ الوفاة ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.
- قسيمة زواج الأم المطلقة في حالة زواجها بعد الطلاق أو إقرار من صاحب الشأن بزواجها وتاريخه، ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.
- إخطار من السجن الذي تقضي به المطلقة مدة العقوبة في حالة سجنها موضحا به تاريخ دخول السجن ومدة العقوبة والتاريخ المقرر للإفراج عنها.

* بالنسبة للعاجز..

- مستند رسمي يثبت سن العاجز يتراوح بين 18 و65 سنة أو شهادة طبية بذلك في حالة تعذر تقديم المستند.
- قسيمة زواج العاجز أو البطاقة العائلية أو إقرار بالحالة الاجتماعية في حالة عدم وجود المستند، ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.
- شهادة بنتيجة الفحص الطبي المثبت للعجز أو تقرير من رئيس الوحدة الاجتماعية التي يقيم الطالب في دائرتها وذلك بالنسبة لأنواع العجز الظاهر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.

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