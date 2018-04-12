مصر تشارك في وضع الخطة الاستراتيجية للأرصاد الجوية 2030

يشارك الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية، رئيس اللجنة العربية للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، في اجتماع لجنة وضع الخطة الاستراتيجية حتى عام 2030، للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO" بمشاركة بعض أعضاء المجلس التنفيذى للأخيرة، والمعنيين بهذا المجال علي المستوى الدولى والإقليمى.



وأكد "عبدالعال" أن اللجنة ستضع الخطة الاستراتيجية 2030 للمنظمة، والتى ستعرض على اجتماع المجلس التنفيذي؛ لإقرارها، وذلك خلال اجتماعه في منتصف هذا العام.



وتتضمن أبرز ملامح هذه الخطة، دراسة كيفية مشاركة القطاع الخاص في مجال الأرصاد الجوية، كذلك "ضم بعض اللجان" التى تشترك مع بعضها فى العمل، مثل "الطقس والمياه والمناخ"، ودراسة إمكانية الاستفادة من التى تعمل منها فى مجالات قريبة من أنشطة المنظمة، مثل "علوم المحيطات" وغيرها.