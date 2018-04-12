الجيزة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد المتناوي بالبدرشين

حضر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة- نائبًا عن رئيس الجمهورية- احتفال مديرية الأوقاف، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج- اليوم- بمسجد المتناوي في مركز ومدينة البدرشين.



وأكد المحافظ أنه حريص على لقاء المواطنين بكافة المناسبات والأعياد، والتواصل معهم، إلى جانب الجولات الميدانية التي يستمع خلالها لهم عن قرب، لتلبية احتياجاتهم.



بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها درس دينى عن ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، قدمه وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة الشيخ محمد نور، واختُتِمَ بالابتهالات والتواشيح الدينية.



حضر الاحتفال كل من اللواء أسامة شمعة، نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت همام، السكرتير العام للمحافظة، والنائبان صبحى الدالي وبكر أبوغريب عن دائرة البدرشين، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وحامد محمود هبيلة، رئيس مركز ومدينة البدرشين، والدكتور محمد نور عثمان، مدير مديرية الأوقاف، وعدد من المواطنين.