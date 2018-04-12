القبض على 22 ماليزيا وتايوانيا في الغردقة جهزوا لعملية نصب

ألقى رجال الأمن بالبحر الأحمر، القبض على ٢٢ ماليزيا ومواطن تايواني؛ لاتهامهم لبالتجهيز عملية نصب كبرى على عملاء البنوك في ماليزيا، وسحب أرصدتهم عن طريق معرفة الأرقام السرية لكروت الائتمان الخاصة بهم، بواسطة "كول سنتر دولي".



وكان اللواء حسام كمال مدير الأمن، تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات أمام العقيد محمد أيوب، مدير الأمن الداخلي لمنتجع الجونة السياحي، عن تواجد ٢٣ شخصا داخل فيلا به منذ حوالي ٣ أساببع، تبين أنهم ٢٢ ماليزيا، بينهم سيدة ومواطن من تايوان.



وتبين أنهم دخلوا منتجع الجونة بجوازات سفر فردية، وقاموا بالسكن في الفيلا، ولا يخرج منهم سوى ٣ أفراد لإحضار الأغذية والمشروبات.



وتوصلت المعلومات أنهم يستخدمون "كول سنتر" خاص بأحد البنوك في ماليزيا، والرد على عملاءه ومعرفة الأرقام السرية لكروت الائتمان الخاصة بهم، ثم يقومون بتحويل الأرصدة من حساباتهم.



وانتقل إلى الفيلا، الرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، وضباط من الأجهزة المختصة، حيث ضبط المذكورين داخل الفيلا، وعثر بحوزتهم على حوالي ربع مليون جنيه مصري و١٢ ألف دولار أمريكي، وعدد من كروت الائتمان، وخطوط هواتف محمولة دولية.



وكشفت التحقيقات الأولية أنهم لم يتمكنوا من تفعيل مخططهم؛ لسرعة كشفهم وإلقاء القبض عليهم.





وتم التحفظ على المتهمين وجارٍ استجوابهم واستكمال الإجراءات القانونية.