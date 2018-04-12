الخميس 12/أبريل/2018 - 10:53 م
مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي
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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق لن يدخل النادي مرة أخرى.
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق لن يدخل النادي مرة أخرى.
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