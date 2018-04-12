مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

الآلاف يشيعون جنازة مجند «الفقاعى» شهيد عملية سيناء 2018

شيع أكثر من 10 آلاف مواطن من أهالي قرية الفقاعي، التابعة لمجلس قروي بني موسي شمال غرب مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، جثمان الشهيد مجند، طارق محمد أحمد عبدالحميد، 21 سنة، دبلوم صنايع، والذي استشهد ...