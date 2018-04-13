بالصور.. لطيفة تتألق فى حفل «تحيا مصر»

أحيت نجمة العالم العربي والتونسية لطيفة، ثاني فقرات حفل صندق تحيا مصر، الذي يقام داخل فندق الماسة بحضور عدد كبير من الوزراء ونجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع بكافة المجالات.



وحضرت "لطيفة" بصحبة مدير أعمالها تامر عبد لمنعم وافتتحت وصلتها الغنائية بـ"حبيبي" وسط عاصفة من التصفيق الحار بعدها حرصت على شكر الحضور لحفاوة الاستقبال، قائلة: «كل سنة وإحنا طيبين بمصر الغالية الحبيبة.. قولوا آمين.».





كما قدمت "لطيفة" أغاني "فريش"، و"ياسيدي مسي علينا"، و"لنا يجيبوا سيرتك"، و"مصنع الرجالة"، و"هي أم الدنيا مصر"، و"المصري"، بالإضافة إلى أغنية" أمين" التي قدمتها بمناسبة نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الفترة الرئاسية الثانية.



وكان ضمن الحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، واللواء محمد الأمين، أمين عام صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والمهندس محمد الأمين، وأسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وشريف خالد.



ومن نحوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع تواجد الدكتور مدحت العدل وحرمه ليلى علوي، وفيفي عبده، ورجاء الجداوي، وإيناس علي، ودوريس، اولإعلامية سناء منصور، والكاتب الصحفي ياسر رزق، وعبداللطيف المناوي، والإعلامي أحمد الطاهري، والدكتور سامر يوسف وحرمه المهندسة رباب عبدالعاطي، والإعلامية سهير جودة، والإعلامية بوسي شلبي، والتي قدمت ثاني فقرات الحفل.



بينما أحيا أولى فقرات الحفل النجم الأردني عمر عبداللات، الذي أشعل حماس الجمهور بأغنية "يحكى أن"، التي أعدها خصيصًا للقوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الطربية المميزة التي تفاعل معها الجميع.