بالفيديو.. بعد الفاكهة.. التوك توك جوكر سوق التوفيقية

«فاروق» الملك الشاب، لم يحُاط بالخدم والحشم فقط كوسيلة للدلال ورغد العيش، فكانت كل سُبل الراحة تُهيأ له، حتى جاء المعلم فهمي، ليعلن عن نفسه بأنه شريان يُغذي قصر عابدين، بأجود أنواع الخضر والفاكهة، المستورد منها والمحلي، علاوة على بيع ثمار في غير موسمها.



بدأت فكرة «فهمي» بعد أن هدمت ترعة التوفيقية والتى سُمت تيمنًا بالخديوي توفيق، فأراد استثمار مكان حيوي وسط المحروسة وقريب من منافذها الحيوية حينها، فجمع بين قربه من ميدان رمسيس والعتبة الخضراء، وتمكن من شراء حوالي 85% من مساحته، وبعلاقته في القرى والأقاليم حيث يشترى الخضار والفاكهة، أقنع عدد من المزارعين من القدوم إلى القاهرة واستئجار محال منه للعمل بها.



على هذا العام دام العمل في سوق التوفيقية لكون محطة الزبائن الأولى اقتداءً بالملك، ومع بداية إنشاء سوق العبور في منتصف التسعينات ولبعد المسافة بيه وبين وسط البلد كانت مصلحة التجار في التواجد بمحيط السوق لزيادة نفقات الانتقال التي تثقل كاهلهم بعد أن كان سوق روض الفرج منفذهم، هذا ما رواه الحاج عبدالرحيم السيد تاجر فواكه وأحد السكان الأصليين للسوق منذ نحو 25 عاما.



وأكمل أن ما أصاب التجار من خسائر، هو ما دفعهم لترك المجال والاتجاه نحو التجارة في قطع غيار المركبات، والتي نالت رواجًا كبيرًا في تلك الأثناء، وبدأ استيرادها لتصبح التوفيقية وجهة الزبائن وأصحاب ورش صيانة السيارات الأولى في مصر.



وعن استمرار عمله حتى الآن، قال: إنه لا يعرف مجالا آخر علاوة على أن المكان ورثه عن أبيه وجده، رغم المشكلات التي تواجهه.



دخول قطع الغيار وكماليات السيارات لم يكن أمرًا مفاجئًا، فكانت البداية في بعض الشوارع المؤدية للتوفيقية، لكن بعد إنشاء محطات مترو الأنفاق، اشترى التجار محلات وشرعوا في تجارتهم.



محمود الفارس، 65 عاما، يبيع فراشة السيارات، قال: إن السوق شهد فى السنوات الأخيرة حالة من الركود جراء ارتفاع الأسعار وفرق العملة مما دفع كثيرون إلى تغيير نشاطهم، أما أكبر مشكلاته هي الترخيص، فينص على مساحة متر وربع عرض و2 متر طول وهى غير كافية لتوسعة نشاطه.



أما عن المستوردين وتجار الجملة، ومنهم محمود الهواري، الذي يرى أن الضرر الذي سببه تعويم الجنية ولم يتعاف منه السوق، وأكمل أن تاجر التجزئة لم يستشعر ذلك، وعن سير العمل فالانتعاشة الوحيدة تحسب لصالح قطع غير التوتوك نظرًا للطريقة العشوائية التي يتعامل بها سائقيه، فيما يحرص أصحاب السيارات الخاصة على سلامتها، لغلاء قطع غيارها وصعوبة تعويضها.

