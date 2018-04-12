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الخميس 12/أبريل/2018 - 10:24 م

محاولات عربية لاحتواء أزمة سوريا.. ومصادر: الحل في يد السعودية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
ألفت الكحلي
dostor.org/2126694

صرحت مصادر دبلوماسية بأن سامح شكري، وزير الخارجية، أجرى عدة لقاءات مع عدد من نظرائه العرب، في العاصمة السعودية الرياض، على هامش المشاركة بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ29 المقرر عقدها الاثنين المقبل، بمدينة الدمام.

وأكدت المصادر أن الاجتماعات ركزت في المقام الأول على القضيتين السورية والفلسطينية، مشيرة إلى أنه على صعيد الأزمة السورية؛ فإن مصر تسعى لاحتواء الموقف، والحد من ضربة عسكرية أمريكية محتملة.

وأضافت- لـ"الدستور"- أن موقف مصر واضح تجاه الأزمة السورية، وهو أنها ضد الاعتداء على سوريا وتوجيه أي عمل عسكري لها، لافتًا إلى أنها تسعى- من خلال اتصالاتها مع نظرائها العرب والدوليين- إلى منح الفرصة للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في التحقيق بشأن استخدام الغازات الكيميائية في الهجوم على دوما.

وأوضحت أنه قد يكون للمملكة العربية السعودية، دور، في احتواء الموقف هناك؛ خاصة في إطار التصريحات التي أدلى بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أكد أن "المملكة قد تشارك في رد دولي بسوريا، إذا استدعى الأمر وطلب منها شركاؤها وحلفاؤها الدوليون ذلك".

من جانبه، قال السفير رخا حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن مصر ليس لها دور مباشر فيما يجري بسوريا، إلا أن هناك احتواءً نسبيًّا شهدته الأيام الماضية على التصعيد والتهديد الأمريكي والغربي، لافتًا إلى تأخر الضربة العسكرية التي أعلنت عنها واشنطن كان مقررًا لها مساء أمس، إلا أن محاولات لتهدئة الموقف تجري من داخل أمريكا والدول الأوروبية، حيث إن البرلمان البريطاني أكد أنه "لا يمكن إقدام لندن على شن عملية عسكرية على سوريا؛ إلا بعد موافقته" مرجحًا عدم حصول ذلك.

وأضاف "حسن"- لـ"الدستور"- أن أمريكا ودول الغرب على يقين بأن روسيا، منذ 30 سبتمبر 2015، وهي تمثل المركز الأول والأساسي عسكريًا في سوريا، وتمتلك قاعدتين عسكريتين هناك بـ"طرطوس وحميميم"، وتدرك جيدًا مدى خطورة المواجهة مع تلك القوة العسكرية، مرجحًا أن تكون هناك ضربات عسكرية محدودة على منشآت سورية.

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