نقاد: «أحزان الأبيض» عمل إبداعي متنوع

أشاد النقاد بديوان «أحزان الأبيض» للشاعر عمر مكرم، الصادر عن الهيئة العامة للكتاب، والذي تمت مناقشته مساء اليوم الخميس، بمؤسسة «نور» بوسط البلد.



وقال الناقد عمر شهريار إن الشاعر عمر مكرم في ديوانه «أحزان الأبيض» يعمل على الثنائيات المتعارضة وربما وضع عنوان ديوانه في إطار هذا السياق، لأن «الأبيض» دائما ما يرمز إلى النقاء، والصفاء والثورة، بينما الخفافيش هي رمز الأسود؛ «الملائكة تريد إسقاط الخفافيش»؛ وكل ما هو فاسد.



وأضاف شهريار، خلال مناقشته ديوان «أحزان الأبيض»، أن الشاعر «مكرم» نجح في تشكيل ثنائية الأبيض والأسود بتمثيلات جمالية متعددة؛ مثل عناصر السيناريو، والمسرح والسرد والسينما، مثال ذلك «فيلم رعب أسود في أسود» وتحقق فكرة المخالفة مع المألوف.



وأشار إلى أن الديوان يستدعي أجداده في صورة الشعراء، لذلك نجد في الديوان أسماء وتناصات لشعراء مثل صلاح جاهين وأبوالعلاء المعري وغيرهما.



أما خالد حسان فقد تحدث عن تجربة تتحاور فيها الشعريات المتنوعة لتصنع مزيجًا فنيًا خاصا بالشاعر.



وأضاف أن الشاعر تناول الأدوات الشعرية التي استخدمها عمر مكرم في ديوانه، ومنها المجاز والمفارقة في مزيج روحي يجمع بين اللغة المجازية والشعرية والسرد؛ فهناك خطاب ميتافيزيقي، بينما يعود إلى التعظيم من الفطرة والنقاء والصفاء وتلك التي ينتصر لها في النهاية.



وأشار إلى أن قصائد «أحزان الأبيض» تكشف ذلك الصراع الأبدي بين السلطة والشعب، لكن في لغة خاصة ميتافيزيقية، إذ يستدعي أسطورة دراكولا، ويكشف من خلالها همه الوجودي في ظل مجتمع زائف.



يذكر أن المناقشة أدارها الشاعر محمد الحناطي.

