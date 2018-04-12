ندوة عن «الصحة النفسية للمرأة» بـ«الأعلى للثقافة» الأربعاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس، ندوة تحت عنوان «الصحة النفسية للمرأة» تنظمها لجنة علم النفس بالمجلس، ومقررها الدكتور شاكر عبدالحميد، في الخامسة مساء الأربعاء، بقاعة الندوات بمقر المجلس في دار الأوبرا المصرية.



تقام الندوة تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس، ويديرها الدكتور أحمد محمد شعبان أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وتشارك فيها الدكتورة منال القاضي، كبير أطباء النفسية والعصبية.

