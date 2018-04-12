القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
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الخميس 12/أبريل/2018 - 10:11 م

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

عاجل.. إقالة إيهاب
dostor.org/2126688

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إقالة إيهاب جلال من القيادة الفنية لفريق الكرة.

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