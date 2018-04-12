عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إقالة إيهاب جلال من القيادة الفنية لفريق الكرة.
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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إقالة إيهاب جلال من القيادة الفنية لفريق الكرة.
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