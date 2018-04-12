حي العجوزة يزيل مخالفات بناء في أرض اللواء والصحفيين

أزال رجال حي العجوزة، برئاسة اللواء جمال الشبكشي، أعماء بناء مخالفة أعلى سطح العقار رقم 7 شارع يوسف السباعي بمنطقة أرض اللواء، و"بروز مخالف" بالمسافة الخلفية للعقار 6 شارع الأمين، من أحمد عرابي، بالصحفيين.



كان الحى رصد- خلال الأيام الماضية- بناء بعض المواطنين أعلى إحدى العمارات السكنيه بالمخالفة، ودون الحصول على ترخيص.



تمت الإزالة بوجود الحسيني مصطفى، مدير المباني، ومسئولي وعمال إدارة المباني بالحي.



يذكر أن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، شدد- خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء الأحياء والمدن- على ضرورة ضبط أعماء البناء المخالفة؛ حفاظا على أرواح المواطنين، وخشية من انهيار أى عقار.