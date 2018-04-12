«صوت ناجح.. بيزنس ناجح» ندوة في ساقية الصاوي

تقدم مدربة الصوت والدوبلاج نرمين عصام، ندوة بعنوان «صوت ناجح.. بيزنس ناجح» في ساقية الصاوي بقاعة الكلمة الساعة السابعة مساءً.



يتناول اللقاء عدة محاور منها المنافسة بين أصوات الرجال والنساء في البيزنس وصفات الصوت الناجح في البيزنس وكيفية إيجاد صوتك المهني وخلق شخصية صوتية مناسبة للبيزنس الخاص ومخاوف العمل وعلاقتها بالخوف من التحدث مع الناس.



نرمين عصام مدربة صوت ودوبلاج وطبيبة بشرية حاصلة على تدريب صوت في الكونسرفتوار في الإسكندرية، عملت في مجال الدوبلاج والتعليق الصوتي بعد حضور عدة دورات في مجال التمثيل الصوتى.

