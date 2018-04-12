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الثقافة
الخميس 12/أبريل/2018 - 09:55 م

وقفة حدادًا على روح «علام» في مناقشة «أحزان الأبيض»

وقفة حدادًا على روح
إسلام الخطيب
dostor.org/2126675

اختتمت منذ قليل، مناقشة ديوان «أحزان الأبيض» للشاعر عمر مكرم، بمؤسسة «نور»، وقد اختتمها الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على روح الشاعر الراحل عبدالناصر علام الذي توفي مساء اليوم الأربعاء.

وشارك في مناقشة الديوان الناقدان عمر شهريار وخالد حسان، وأدار المناقشة الشاعر محمد الحناطي.

يشار إلى أن «أحزان الأبيض» صدر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، ويضم نحو 15 قصيدة، تتميز بالصورة الجديدة والإيقاعات الخاصة.

ومن أجواء الديوان:

أنا جسمي نحيل، والدم ف عروقي شلال، اغرز الناب ف رقبتي، واشرب لكن بشويش، من غير ما تخاف على ياقة قميصك الأبيض، من فتافيت الدم.

وقفة حدادًا على روح «علام» في مناقشة «أحزان الأبيض»
وقفة حدادًا على روح «علام» في مناقشة «أحزان الأبيض»
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