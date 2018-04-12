محافظ الغربية يشارك في الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

حضر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، نائبًا عن رئيس الجمهورية، احتفال محافظة الغربية بذكرى الإسراء والمعراج الذي أقامته مديرية أوقاف الغربية، بمسجد «سيدي أحمد البدوي» في طنطا، في حضور اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، واللواء طلعت منصور، سكرتير عام المحافظة، والعقيد أحمد عز، ممثل عن الأمن الوطني للمحافظة، واللواء عصام حميدة ممثلا عن الأمن المركزي بالمحافظة، والشيخ بكر عبدالهادي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، والشيخ عصام بكر، رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، والشيخ محمد عبدالموجود، المشرف العام على المسجد الأحمدي، والمهندس فتحي الفقى، رئيس مركز ومدينة طنطا، ومحمد متولي، رئيس حي أول طنطا، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.



بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تناولت كلمة الأوقاف التي ألقاها الشيخ بكر عبدالهادي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، معجزة الإسراء والمعراج تلك المعجزة الفريدة التي اختص بها المولى، عز وجل، حبيبه محمد، صلى الله عليه وسلم، وفرض فيها الصلاة على الأمة الإسلامية تكريمًا لها، فالصلاة هي معراج المؤمنين وهي 5 صلوات في العمل و50 في الأجر والثواب عند الله، عز وجل، واختتم الاحتفال بتلاوة من آيات القرآن الكريم.



وحرص محافظ الغربية عقب الاحتفال على الالتقاء بالمصلين في المسجد الأحمدي وتقديم التهنئة لهم بذكرى الإسراء والمعراج وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

