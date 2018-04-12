جعفر حمدي بعد منحه درع المحافظة: تكريمي هو تكريم للشعر والأدب

كرم اللواء عصام الدين البديوي، محافظ المنيا، الشاعر جعفر أحمد حمدي، بمنحه درع المحافظة، لحصوله على جائزة الشارقة للإبداع، والذي اعتبره تتويجا للمحافظة وليس لجعفر فقط، وأثنى على الدور الثقافي وما تمثله القوى الناعمة في إظهار الصورة اللائقة بمصرنا الحبيبة، ودعا إلى السير قدما نحو قادم أفضل بما يليق بالشعر والأدب وما يليق بمصر وتاريخها.



من جانبه، أعرب جعفر حمدي عن سعادته البالغة ليس بالتكريم فقط، واعتبر أن التكريم ليس تكريما شخصيا، بل هو تكريم للشعر والأدب، متمنيا أن تعم الثقافة كل مؤسسات الدولة لأنها الدرع الحقيقية للوعي.



وأضاف جعفر، لـ«الدستور»، «أنا سعيد باللفتة الجميلة التي قدمها المحافظ، واعتبرها سيادته امتدادا لجيل من الرواد أثروا المحافظة بإبداعهم كطه وحسين ولويس عوض ويوسف الشاروني».



وتابع جعفر أن الجميل أن المحافظ كان مطلعا على المشهد الشعري بصفة خاصة والأدبي بصفة عامة، مما يؤكد وعيه واهتمامه بهذه القوى باعتبارها درعا أصيلة في النهوض بعجلة الوعي والتقدم.

