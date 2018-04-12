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الخميس 12/أبريل/2018 - 09:40 م

إنقاذ 137 مهاجرًا غير شرعي بينهم مصري قبالة سواحل ليبيا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
عبير سليم
dostor.org/2126667

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية في العاصمة طرابلس، العميد أيوب قاسم، أن حرس السواحل تمكن من إنقاذ 137 مهاجرا غير شرعي، قبالة السواحل الليبية، مساء اليوم، مشيرًا إلى أن المهاجرين كانوا على متن قاربين مطاطين.

وقال أيوب، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"الروسية، إن دورية حرس السواحل الليبي، الزورق رأس أجدير، تمكن مساء اليوم من إنقاذ عدد 137 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة عدا اثنين أحدهما مصري والآخر سوري.

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