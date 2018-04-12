النفط يتحول للصعود عند التسوية.. و«نايمكس» أعلى 67 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط من أعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات عند تسوية تعاملات اليوم، بالتزامن مع المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتقرير الشهري لمنظمة أوبك.



وتحولت أسعار النفط من الهبوط إلى الارتفاع في آخر ساعة من تعاملات اليوم، بدعم تواصل التوترات السياسية في الشرق الأوسط، بعد إعلان السعودية اعتراض صاروخ جديد فوق "جازان" اليوم، بعد عملية مماثلة بالأمس.



وشهدت المخاوف بشأن سوريا هدوءًا نسبيًا اليوم بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير فيها إلى احتمالية عدم القيام بضربة عسكرية في سوريا.



وأعلنت منظمة "أوبك" في تقريرها الشهري اليوم تراجع إنتاجها من النفط بمقدار 201 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، كما رفعت تقديراتها بشان المعروض والطلب خلال هذا العام.



وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو بنسبة 0.3% إلى 67.07 دولار للبرميل.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.1% ليسجل 72.11 دولار للبرميل.