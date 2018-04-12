سهم شركة أمريكية يقفز 50% خلال أول جلسة بـ«وول ستريت»

قفز سهم شركة «زورا» بنسبة 50% في أول جلسة للتداول بعد قيدها بالبورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس.



وشركة «زورا» الأمريكية العاملة في مجال الحوسبة السحابية جمعت 154 مليون دولار بعد طرح أولي في بورصة «نيويورك» تحمل رمز «زد. يو. أو».



وكانت الشركة الأمريكية طرحت 11 مليون سهم في الاكتتاب العام بالأمس عند مستوى 14 دولارًا للسهم، ليصل إجمالي تقييم الشركة إلى 1.4 مليار دولار.



وسجلت «زورا» صافي خسائر بقيمة 47.2 مليون دولار في العام الذي ينتهي في يناير الماضي وعائدات قدرها 167.9 مليون دولار وهو ما يمثل زيادة قدرها 49% مقارنة مع العام السابق لها.



وصعد سهم «زورا» بأكثر من 47% إلى 20.69 دولار.

