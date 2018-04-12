أسامة عبدالفتاح: تكريم علي أبوشادي تكريم لـ«جيل كامل»

قال الناقد أسامة عبدالفتاح إن تكريم الناقد علي أبوشادي ليس مجرد تكريم شخص أو ناقد أو رجل دولة، بل هو تكريم لجيل كامل، وهو الجيل الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية وتشكل وعيه في الستينيات.



وأضاف «عبدالفتاح»: «يمكننا أن نعتبر علي أبوشادي ابن التجربة الناصرية، وهو ما يتضح من الكتاب، حيث كان من المعجبين بعبد الناصر وصدم من نكسة 1967 ككل أبناء جيله في تلك الفترة».



وتابع أن علي أبوشادي بالنسبة لنا كان بمثابة أب لجيلنا ولأجيال أخرى، وكان صديقا لوالدي وأنا أعتبره والدي الثاني، وكنا نختلف كثيرًا وهذا طبيعي، ولكن هذا لم يغير من حبنا له، فطوال الوقت كان على أبوشادي رجلًا مهذبًا وخلوقًا جدًا، لم أره قط في حياتي عالي الصوت أو فظًا أو متجاوزًا.

