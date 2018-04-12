«الأزهر»: يجوز اقتطاع جزء من أرض الوقف في حالة واحدة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن من شروط الوقف أن لا يشترط على الواقف في الوقف شرطا ينافيه من الشروط الفاسدة، كما إذا اشترط بيعه أو هبته متى شاء، لأنه من المعلوم أن من أوقف شيئا لله خرج عن ملكه إلى ملك الله، فلا يجوز الاقتطاع منه لأي ظرف من الظروف أو لأي غرض، كان وعلى هذا فمن أوقف شيئًا خرج عن تصرفه وملكه.



وأضاف في فتوى له: لا يجوز الاقتطاع من هذه الأرض التي أوقفها جزءا بعد أن أوقفها، أما إذا لم يوقفها بعد فله أن يقتطع منها جزءا لهذا المشروع الذي يريده، ويكون هذا المشروع تحت طائلة الوقف، وأرباحه ومكاسبه تدخل في الوقف ولصالح الوقف.



وجاءت فتوى الأزهر ردًا على سؤال يقول: أوقفت أرضًا لبناء جمعية لتحفيظ القرآن الكريم، واقتطعت منها جزءًا لإقامة مشروع، فهل هذا جائزٌ؟.

