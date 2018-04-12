التحالف العربي: صاروخ جازان يثبت استمرار دعم إيران للحوثيين

قال التحالف لدعم الحكومة الشرعية باليمن إن دفاعاته أسقطت صاروخًا بالستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية.



وأوضح التحالف، في بيان له، أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.