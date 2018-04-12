أسعار الذهب تفقد 18 دولارًا بأول هبوط يومي في 5 جلسات

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى في 5 جلسات عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار في ظل الهدوء النسبي للتوترات السياسية بين الولايات المتحدة وروسيا.



ويأتي تراجع المعدن الأصفر اليوم بعد تحقيقه مكاسب ملحوظة في الجلسات الماضية، بعد تهديدات متبادلة بين واشنطن وموسكو بشأن تهديد الأولى بضرب سوريا على خلفية تقارير الهجوم الكيمائي في دمشق.



وتراجعت شهية المستثمرين للملاذات الآمنة اليوم في أعقاب تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى احتمالية عدم توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.



وكشفت بيانات اقتصادية تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.



وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 1.3% ليفقد 18.10 دولار ليصل إلى 1341.90 دولار للأوقية.



وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2% ليسجل 1337.85 دولار للأوقية.



وخلال نفس الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 89.74 دولار.

