قطر تطرح سندات بقيمة 12 مليار دولار على 3 شرائح
قال مصدر مطلع اليوم، إن قطر طرحت سندات بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث شرائح، تتضمن شريحة قيمتها ثلاثة مليارات دولار تستحق في عام 2023، بسعر عند 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
قال مصدر مطلع اليوم، إن قطر طرحت سندات بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث شرائح، تتضمن شريحة قيمتها ثلاثة مليارات دولار تستحق في عام 2023، بسعر عند 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
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