«عملية المطب».. أسرار نجاة النائب العام من الاغتيال على يد «الإخوان»‏

«الدستور»تنشر أوراق القضية 64 لسنة 2017 المتهم فيها عناصر «حسم»‏









تستكمل «الدستور» نشر أوراق القضية رقم «٦٤ لسنة ٢٠١٧»، المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، والمتهم فيها ٣٠٤ من عناصر حركة ‏‏«حسم»، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وننشر فى هذه الحلقة اعترافات ٣ متهمين من عناصر الحركة، بشأن عملياتهم التى نفذوها، فى إطار التكليفات الموجهة ‏إليهم.‏

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، ٣٠٤ من المتهمين، من أعضاء تنظيم «حسم» إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب ١٤ عملية إرهابية، على رأسها ‏ارتكاب محاولات اغتيال شخصيات عامة وقضائية، من بينها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، والدكتور على جمعة، مفتى الديار ‏المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بالإضافة إلى اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائى.‏

وكان من أبرز المتهمين فى القضية، القيادى الإخوانى محمد على بشر، والفنان وجدى العربى، وعلى السيد بطيخ، عضو مجلس شورى الإخوان، ومجدى مصلح شلش، ‏عضو الهيئة العليا بالتنظيم، وعمرو دراج، القيادى الهارب بتركيا، ويحيى السيد إبراهيم أبوموسى، المتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد «المعزول» محمد مرسى.‏





صناعة المتفجرات فى «مزرعة دواجن» بسقارة.. ودورات تدريبية للإرهابيين داخل ‏فندق بماليزيا

أقر المتهم نبيل إبراهيم الدسوقى، صاحب الأسماء الحركية « نور، أسامة، محمد، عزيز»، والمتهم عمر خالد عبدالرحمن محمود، صاحب الاسم الحركى «مروان»، بارتكابهما واقعة الشروع فى ‏قتل المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، عام ٢٠١٦، باستخدام سيارة مفخخة.‏

وقال المتهم الأول، إنه تولى منصب أمين منطقة مصر الجديدة، التابعة للتنظيم الإخوانى عام ٢٠١٣، وتعرف على مسئول اللجنة الإعلامية المركزية التابعة للجماعة، المدعو وائل يحيى، وانضم ‏بإيعاز من الأخير إلى هذه اللجنة، وأسس بها شبكة «مباشر مصر الإخبارية»، وتولى «يحيى» تمويلها.‏

وتخصصت الشبكة فى تغطية الفعاليات والتظاهرات التى تسيّرها الجماعة، عن طريق التنسيق مع لجان أخرى تابعة للتنظيم، من بينها لجنة الشباب، التى يضطلع بمسئوليتها أحمد محمد طه ‏وهدان، والمنوط بها تسيير التظاهرات المؤيدة للتنظيم الإخوانى، فضلًا عن تولى القناة مهمة الترويج للشائعات حول فشل النظام القائم، بما يخدم أهداف الجماعة.‏

وذكر المتهم الأول أنه تولى أيضًا مسئولية اللجان الفنية، فى نطاق القاهرة الكبرى، وهى لجان تختص بصنع المفرقعات، وإعداد تقارير الرصد للعمليات، وتحديد الشخصيات المستهدفة، بالإضافة ‏إلى الدعم اللوجستى، وتوفير وسائل الانتقال وأماكن إيواء عناصر اللجان.‏

وذكر أنه فى إطار سعيه لإنشاء مجموعة تصنيع المفرقعات، تواصل مع عناصر العمل النوعى للجماعة، التى تتولى تنفيذ العمليات، والمتواجدة فى نطاق القاهرة الكبرى، لتلقينهم كيفية تصنيع ‏العبوات، واختيار العناصر الأفضل لتكوين مجموعة متخصصة فى التصنيع.‏

وبناءً على ذلك، تمكن المتهم المدعو «ياسر محمد» من تكوين مجموعة فنية متخصصة فى تصنيع المتفجرات، وتضم صاحب الاسم الحركى «مهند»، والمتهم عبدالرحمن جمال، وأصحاب ‏الأسماء الحركية «حسن» و«جلال» و«سامح»، واتخذت العناصر من مزرعة دواجن، كائنة بطريق سقارة، مكانًا لتصنيع العبوات المفرقعة، بعد أن استأجرها المتهم المدعو إسلام ترك. ‏

ووفقًا للاعترافات، تولى العنصر صاحب الاسم الحركى «زرزور» تزويد المجموعة بالمواد المستخدمة فى صنع المفرقعات، مثل نترات البوتاسيوم، وأحماض النيتريك والهيدروكلوريك، ‏والكبريتيك، بالإضافة إلى مادة الرصاص، كما تولى باقى الأفراد شراء وتوريد كمية من الدواجن والأعلاف إلى المزرعة المذكورة، على سبيل التمويه.‏

وخلال شهر أغسطس ٢٠١٥، نجح أفراد الخلية فى تصنيع كمية من المتفجرات، تتراوح ما بين ٥ و١٠ كيلوجرامات، من مادة «‏RDX‏» المتفجرة، باستخدام المواد السابق ذكرها.‏

وكشف المتهم الأول عن أنه سافر فى مايو ويونيو من ٢٠١٦، لتلقى دورة تدريبية، حول أمن المعلومات، استضافها فندق «آراجون»، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وحاضر فى الدورة ٣ ‏أشخاص يتحدثون باللهجة الشامية، ودربوا الحاضرين على عدة دروس، حول أمن الأفراد، وسبل تجنب الاعتقال عن طريق اتخاذ الأسماء الحركية، وكيفية استخدام النقاط الميتة فى تسليم وتسلم المواد ‏والأموال، دون الالتقاء المباشر، لتجنب المتابعة والرصد.‏

وتضمنت الدورة، وفقًا لاعترافات المتهم، التدريب على كيفية التعامل مع المحققين عن طريق إفشاء معلومات تكون أقل حساسية وخطورة، دون المعلومات المهمة، ودروس خاصة فى أمن ‏المعلومات، وتشفير البيانات، واستخدام التطبيقات المؤمنة للتواصل، وكيفية رصد وتعقب الشخصيات والهيئات، عن طريق دراسة ومراقبة الأهداف محل الرصد، والتخفى أثناء ذلك.‏

وأكد المتهم أن القائمين على هذه الدورة كانوا رجالًا يتبعون جهات أمنية، نظرًا لكونهم أقوياء البنية، ومتمكنين من المادة العلمية التى يدرسونها. ‏







نبيل صادق كان المقصود من التفجير.. وخطأ فى تحديد موكبه وراء استهداف زكريا ‏عبدالعزيز

خلال دورة ماليزيا، التقى المتهم الأول المدعو محمد السعيد محمد فتح الدين، صاحب الاسم الحركى «عبدالغفار»، الذى منحه مبلغ ٣٠ ألف جنيه كنفقات سفره، كما التقى فى يوليو ٢٠١٦، المتهم عمر ‏خالد عبدالرحمن محمود، صاحب الاسم الحركى «مروان»، بعد تكليفه من مسئول العمليات المركزية بالتنظيم، المتهم أحمد عاطف عثمان، الحركى «أسامة»، بتنفيذ عملية جديدة.‏

وكشف المتهم الأول عن أن العملية المقصودة، التى أبلغه بها «عمر»، كانت قيام عناصر المجموعة باغتيال النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، لا النائب العام المساعد، موضحًا أن الخطأ فى تنفيذ ‏المحاولة كان بسبب خطأ عناصر الرصد فى تحديد هوية الموكب المقصود.‏

وقال: «بدأت العناصر فى الإعداد للعملية، بعد رصد أحد مواكب السير، التى ظنتها عناصر المجموعة خاصة بالنائب العام، وتتبعها لمدة أسبوع، للوقوف على توقيتات التحرك، والذهاب والإياب من ‏المنزل الكائن بالقاهرة الجديدة، إلى مقر مكتب النائب العام فى مدينة الرحاب».‏

وأضاف أن عناصر الرصد تولت كشف النقاط التى يمكن فيها استهداف الموكب، ما دفعه للتواصل مع المدعو أحمد عاطف عثمان، الحركى «أسامة»، والمتهم علاء على السماحى، لإمداده بسيارة، ‏وعبوة متفجرة، لتنفيذ المخطط. ‏

وكشف المتهم عن أن «السماحى» تولى الاتصال بالعناصر التى أمدته بالسيارة ومكونات العبوة الناسفة، وأنه تسلمها منهم بنفسه فى منطقة «العرب»، بـ«الألف مسكن»، وكانت السيارة من ماركة «دايو ‏نوبيرا»، بيضاء اللون، وشرع فى تعتيم زجاجها بمجرد تسلمها.‏

كما تسلم المذكور، وفقًا لأقواله، من أحد العناصر، بشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة الحرفيين، الهيكل الخارجى للعبوة، وتسلم من أحد العناصر بمدينة إدفو فى محافظة أسوان كمية من مادة الـ «آر دى ‏إكس» المتفجرة، ثم تسلم من المتهم عبدالرحمن جمال، الحركى «حسن»، الصاعق المستخدم للتفجير.‏

فى أثناء ذلك، كلف المدعو عمرو جمال، مسئول قسم المراسلين، بقناة «مباشر مصر»، المجموعة التابعة لإدارة المتهم، بتسلم الدائرة الكهربائية، من أحد العناصر بمدينة السادس من أكتوبر، فيما أعد ‏صاحب إحدى ورش الخراطة، بمدينة العبور، الحامل المعدنى المطلوب، لرفع العبوة المفرقعة فى مستوى زجاج السيارة. ‏

وباكتمال عناصر العملية، تولى المتهم تجهيز العبوة المتفجرة، وتفخيخ السيارة، عبر اتباع التعليمات، الموجودة فى مقاطع الفيديو، التى أمده بها المتهم أحمد عاطف عثمان، قبل ذلك.‏

ووفقًا لاعترافات المتهم، فإنه شرع وزميله صاحب الاسم الحركى «مروان» فى تنفيذ عملية الاغتيال، فى نهاية أغسطس ٢٠١٦، بعدما قاد السيارة المزودة بالعبوة الناسفة، والتقى مروان فى منطقة ‏التجمع الأول، ثم وضعا السيارة المفخخة فى ميدان «رحيل»، على بعد ١٠٠ متر فقط، من منزل الشخص المستهدف، قبالة أحد المطبات الصناعية.‏

وجاء اختيار المكان بحيث يضمن تفجير العبوة أثناء تقليل الموكب لسرعته، من أجل عبور المطب، فيما تمركز الحركى «مروان» على الجانب الآخر من الطريق، وبحوزته جهاز التحكم عن بعد، فى ‏الوقت الذى ابتعد فيه المتهم عن المكان، انتظارًا لعبور الموكب.‏

ورغم الاستعدادات، لم تنجح عملية استهداف الموكب المتحرك، بسبب سلوكه طريقا مختلفا، عن ذاك الذى تمركزت به السيارة المفخخة، فلجأ المتهمان إلى إيقاف السيارة المفخخة أمام أحد العقارات، ‏الكائنة بميدان الخزّان، الذى يقع فى الطريق بين منزل المُستهدَف، ومكتب النائب العام، لتفجيرها أثناء مروره.‏

ورغم ذلك، لم تنجح هذه المحاولة أيضا، نتيجة مطالبة أحد سكان العقار بتحريك السيارة المركونة، من مكانها.‏

وفى نهاية سبتمبر ٢٠١٦، أعاد المتهمان المحاولة من جديد، وأوقفا السيارة المفخخة فى حارة السير البطىء، أمام أحد المطبات الكائنة، فى طريق عودة الموكب من مكتب النائب العام، فيما تمركز المتهم ‏بميدان «الرحاب»، لرصد حركة الموكب، أثناء توجهه إلى المنطقة المطلوبة، وإرسال إشارة متفق عليها، عبر تطبيق «التليجرام»، حال ظهوره.‏

أما المتهم، صاحب الاسم الحركى «مروان»، فتمركز على الجانب الآخر من الطريق، وبحوزته جهاز التحكم عن بعد، لتفجير الموكب، انتظارا للإشارة المتفق عليها، ثم ضغط زر التفجير، فى اللحظة ‏التى شرعت فيها سيارة الموكب فى عبور المطب الصناعى.‏

بعد تنفيذ العملية، تقابل «مروان» مع المتهم، فى منطقة الحى العاشر بمدينة نصر، وعلما من وسائل الإعلام أن الموكب المستهدف كان موكب النائب العام المساعد، وليس النائب العام، وأن الانفجار لم ‏يسفر إلا عن إصابة أحد المارة.‏

وبناء على ذلك، أرسل المتهم، صاحب الاسم الحركى «مروان»، رسالة إلى المتهم أحمد عاطف عثمان، الحركى «أسامة»، على تطبيق «التليجرام»، يستنكر فيها إمداد عناصر العملية بمعلومات خاطئة ‏عن الهدف.‏







تدريب العناصر على استخدام السلاح.. و«العريس والعيلة والفكهانى» شفرات ٣ ‏عمليات لمهاجمة قضاة وشرطيين

اعترف المتهم الثانى عمر خالد عبدالرحمن محمود، صاحب الاسم الحركى «مروان»، أحد عناصر المجموعة التى نفذت محاولة اغتيال النائب العام المساعد عام ٢٠١٦، بأنه تلقى تدريبات ‏عسكرية وأمنية، وتمرّن على التعامل بالأسلحة النارية والذخائر، لتأهيله من أجل المشاركة فى تنفيذ الاغتيال، وفقا لتكليفات قيادات المجموعة. ‏

وذكر المتهم أن قيادات المجموعة كلفوه بالسفر لإحدى الدول الحدودية بمساعدة أحد العناصر المتخصصة فى التهريب، لتلقى التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة النارية، والآلية، وتلقى ‏تعليمات حول الأمن الشخصى، بمعرفة صاحبى الاسم الحركى «كريم» و«عثمان».‏

وأكد المذكور أنه عقب عودته للبلاد، أخبره نبيل إبراهيم الدسوقى محمد حلمى عشرى، بصدور تكليفات من قيادات التنظيم الإخوانى، تتضمن التخطيط لاستهداف موكب النائب العام بسيارة مفخخة، ‏كما كلفه بالتواصل إلكترونيًا فى هذا الشأن، مع المتهم أحمد عاطف عثمان، الحركى «أسامة»، والمقيم بدولة تركيا، عبر برنامج «التليجرام»، من أجل إمداده بمزيد من المعلومات عن محل إقامة ‏الهدف، وتحركات موكبه.‏

من جانبه، اعترف المتهم الثالث عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن خليفة، بتلقى تدريبات أمنية وعسكرية، والتدرب على حيازة أسلحة نارية وذخائر، والمشاركة فى رصد تحركات القاضى أحمد ‏أبوالفتوح، وأحد ضباط الشرطة، فى منطقة سكنهما بحى مدينة نصر، ومنطقة قسم شرطة المرج، مع إمداد قادة المجموعة بنتائج ذلك الرصد.‏

وقال: «اتخذنا من أحد المقاهى الكائنة فى منطقة سوق السيارات بالحى العاشر بمدينة نصر، مقرا لعقد لقاءاتنا التنظيمية، وفى إطار تأهيل عناصر المجموعة أمنيا، كلفنا القائد صاحب الاسم ‏الحركى (بوجى)، بالتواصل عبر برنامج اتصال مشفر، لتلافى الرصد الأمنى».‏

وأضاف: «فى إطار تنفيذ مخطط المجموعة، كلفنا بوجى برصد تحركات السيارة الخاصة بأحد كبار ضباط الشرطة فى وزارة الداخلية، المقيم بالحى الثامن بمدينة نصر، فى عملية سماها بالاسم ‏الكودى (العريس)، تمهيدا لاستهدافه وقتله، ولتنفيذ ذلك كلفنى وباقى عناصر المجموعة برصد تحركات الهدف المذكور، وإمداده بنتائج ذلك».‏

وتابع: «رصدنا أيضا أحد التمركزات الأمنية أمام محطة قطارات مترو الأنفاق بمنطقة عزبة النخل فى عين شمس، فى عملية سميت بالاسم الكودى (العيلة)، تمهيدا لاستهدافها بعد ذلك».‏

وكشف المتهم عن أنه فى غضون يوليو من ٢٠١٦، تلقى تكليفات من صاحب الاسم الحركى «سعد»، تتضمن تدريبه على تلقى دروس فى التأصيل الشرعى لعملياتهم النوعية، ودورات تدريبية ‏فى استخدام الأسلحة النارية الآلية، والأمن، بمعرفة بعض المدربين مصريى الجنسية، بجانب سفره خارج البلاد.‏

وقال إنه عقب عودته للبلاد، كلفه الحركى «سعد»، وباقى عناصر المجموعة برصد تحركات السيارة الخاصة بالقاضى أحمد أبوالفتوح، فى محيط منطقة سكنه بالحى الثامن، بمدينة نصر، تمهيدا ‏لاستهدافه، فى عملية حملت الاسم الكودى «الفكهانى».‏

وبناء على ذلك، تولى المتهم وباقى عناصر المجموعة رصد تحركات الهدف، وعلموا بتردده على المساجد المجاورة لمنطقة سكنه، فيما قام أصحاب الأسماء الحركية، «وليد» و«مروان» ‏و«سعد»، بالتقاط صور له، وإرسالها إلى قيادات العمل النوعى عبر برنامج «التليجرام»، تمهيدا لاستهدافه.‏

واختتم اعترافاته بكشفه تلقى تكليف آخر من الحركى «سعد»، يفيد برصد قسم شرطة الخانكة، تمهيدا لاستهدافه، وأنه نفذ المهمة بصحبة المتهمين مؤمن محمد إبراهيم، صاحب الاسم الحركى ‏‏«فارس»، ومعاذ حمدى محمدى صالح، الحركى «حسام»، وعمر خالد عبدالرحمن محمود، الحركى «مروان»، مع التقاطهم صورا للهدف، قبل أن يتم ضبطهم من قبل الجهات الأمنية، على إثر ‏هذه العملية.‏

