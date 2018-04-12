فى انتظار القصف.. قوات أمريكا تترقب إشارة ترامب لقصف ‏سوريا

فى الوقت الذى أعلن فيه المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، استعادة الجيش السورى كامل السيطرة على مدينة «دوما»، آخر معقل لمسلحى «جيش الإسلام» بـ«الغوطة ‏الشرقية» فى ريف العاصمة دمشق، جدّد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نية بلاده توجيه ضربة للدولة السورية، على خلفية هجوم كيماوى مزعوم فى المدينة، لافتًا إلى أن ‏ذلك قد يكون قريبًا جدًا أو بعيدًا.‏





دونالد يحدد موعد الضربة ثم يتراجع: «قريبًا جدًا أو بعيدًا».. وتقرير: ستكون ‏صاروخية

نشر الرئيس الأمريكى، فجر أمس الخميس، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، قال فيها: «التاسعة مساءً سيبدأ العرض الكبير»، وهو الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بتوقيت دمشق، ‏غير أنه تراجع بعدها، وأكد أنه «لم يحدد موعدًا للهجوم على سوريا»، مشيرًا إلى أنه «من الممكن أن يكون قريبًا جدًا أو بعيدًا».‏

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، فيما يتعلق بالرد على هجوم مزعوم بالأسلحة الكيميائية فى سوريا.‏

وأضافت: «الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية توجيه ضربات ضد القوات الروسية فى سوريا، خلال الرد العسكرى المخطط ضد سوريا»، مستدركة: «واشنطن لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن ‏توجيه ضربات».‏

ورأت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، أن تصريحات البيت الأبيض تعتبر تراجعًا فى نبرة الإدارة الأمريكية بعد تهديدات «ترامب».‏

فى السياق ذاته، قال مسئول أمريكى مطلع: «نحاول ضم اللاعبين الإقليميين»، وأوضح: «بالإضافة لبريطانيا وفرنسا، أجرت واشنطن محادثات مع إسرائيل وقطر»، مضيفًا: «الولايات المتحدة ‏مستعدة للعمل وحدها لو تطلب الأمر، ولم يفعل الشركاء الدوليون شيئًا».‏

من جانبها، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن ٣ خيارات عسكرية تستعد لها الولايات المتحدة فى سوريا، بعد تغريدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى أعطى فيها موعدًا مبدئيًا ‏للضربات الجوية، وهو التاسعة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة.‏

أول سيناريو للضربة الوشيكة، وفق «نيويورك تايمز»، هو أن ترامب لم يغيّر نهج الضربات المحدودة والعقابية الذى اختارته إدارته العام الماضى للرد على هجوم الكيماوى فى «خان شيخون».‏

والسيناريو الثانى هو أن تكون الضربة العسكرية ذات استجابة قوية، وهو ما ينطوى على مخاطر كبيرة للتصعيد ويؤدى لخلق العديد من المشاكل الجديدة، بما فى ذلك انهيار الحكومة السورية، ‏والذى يمكن أن يطيل الحرب ويزرع الفوضى لملايين السوريين، ويؤدى إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.‏

أما السيناريو الثالث فهو أن تكون الضربة المرتقبة «صورية» بالاتفاق مع القوات الروسية والسورية والإيرانية الموجودة فى سوريا، وذلك بعد الاتصالات المكثفة بين موسكو وواشنطن، بهدف ‏‏«حفظ ماء الوجه» للقوى الدولية التى صعّدت من لهجتها الدولية للرد العسكرى بشأن الهجوم الكيماوى.‏

وأضافت الصحيفة: «هناك معاناة كبيرة أمام الضربة، بسبب الأهداف المعقدة، وذلك مع وجود القوات الروسية والميليشيات الإيرانية، وقوات الأسد، والقوات البريطانية».‏

وتوقعت صحيفة «الجارديان» البريطانية، الأهداف التى ستضربها الولايات المتحدة فى سوريا، متوقعة أن تكون ضربة ترامب الثانية أكثر شمولًا، لحرصه على «تأكيد نفسه كرجل قوى، من ‏خلال أهداف أكثر جرأة فى سوريا، وعلى رأسها الأسطول النفاث المدعوم بشكل كامل من المقاتلين الروس».‏

وأضافت: «الولايات المتحدة تحتفظ بمجموعة من المقاتلات البحرية فى شرقى البحر الأبيض المتوسط، مملوءة بالصواريخ، كما أن لديها عددًا كبيرًا من المقاتلات النفاثة فى قطر والخليج، لكن ‏استخدام الصواريخ سيكون الخيار الأكثر احتمالًا بالنسبة لواشنطن، كما يمكن للطائرات الفرنسية ضرب الأهداف السورية، ويمكن لبريطانيا استغلال قاعدتها فى قبرص».‏

بينما توقّع موقع «ستراتفورت» الأمريكى، أن تطال العملية الأمريكية الجديدة أغلب المواقع المرتبطة بالبرنامج الكيميائى السورى، وهى القواعد الجوية حول العاصمة دمشق، وعلى رأسها ‏‏«الضمير ومرج رحيل والمزة».‏







دمشق تستعيد كامل مدينة الهجوم الكيماوى المزعوم.. والأسد: أى تحرك ضدنا يهدد السلم ‏العالمى

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، أمس الخميس، استعادة الجيش السورى كامل السيطرة على مدينة «دوما»، وفق «يورى يفتوشينكو»، رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية.‏

ونقلت قناة «روسيا اليوم» الفضائية، عن «يفتوشينكو»: «شهدنا اليوم على حدث مهم فى تاريخ الجمهورية العربية السورية، وهو رفع العلم السورى فوق دوما، إعلانًا عن استعادتها بالكامل من سيطرة ‏المسلحين، وتطهير كامل الغوطة الشرقية منهم».‏

وأضاف المسئول الروسى: «الشرطة العسكرية الروسية دخلت إلى دوما لضمان الأمن والنظام العام فى المدينة وصيانة القانون فيها، حتى تسليم إدارتها للسلطات السورية المدنية».‏

وكشف عن أن مسلحى «جيش الإسلام» سلّموا أكثر من ٤٠٠ قطعة سلاح، مع رحيلهم عن «دوما»، مشيرًا إلى أن ٤١ ألفًا و٢١٣ شخصًا غادروها منذ ٢٨ فبراير الماضى، ليصل بذلك إجمالى المدنيين ‏الذين تم إجلاؤهم عن «الغوطة الشرقية»، تحت إشراف الجانب الروسى، إلى ١٦٥ ألفًا و١٢٣ شخصًا، بينهم ٢٥٠ كانوا مختطفين لدى المسلحين.‏

من جانبه، أكد الرئيس السورى، بشار الأسد، أن أى تحركات محتملة ضد سوريا لن تساهم إلا فى زعزعة استقرار المنطقة، وتهديد السلم والأمن الدوليين.‏

ونقلت «روسيا اليوم»، عن «الأسد»، قوله إنه «مع كل انتصار يتحقق فى الميدان تتعالى أصوات بعض الدول الغربية، وتتكثف التحركات، فى محاولة منهم لتغيير مجرى الأحداث»، مضيفًا: «تهديدات ‏بعض الدول الغربية بالهجوم على سوريا، جاءت بناء على أكاذيب اختلقتها هى وأدواتها من التنظيمات الإرهابية فى الداخل بعد تحرير الغوطة الشرقية، وسقوط رهان جديد من الرهانات التى كانت تعول ‏عليها تلك الدول فى حربها الإرهابية على سوريا».‏

وعلى الصعيد الروسى، شددت الرئاسة الروسية «الكرملين»، على ضرورة تجنب أى خطوات قد تهدد بزيادة التوتر فى سوريا، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب التصريحات الآتية من واشنطن.‏

وكشفت عن أنه لم يتم الاتفاق على إجراء أى اتصال هاتفى بين الرئيسين، الروسى فلاديمير بوتين، والأمريكى دونالد ترامب.‏

وقال فلاديمير شامانوف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسى، إن موسكو تجرى اتصالًا مباشرًا مع هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بشأن الوضع فى سوريا، الأمر الذى ينم عن احتمالية إخبار ‏واشنطن، روسيا، بالمواقع التى تنوى قصفها.‏

ونقلت وكالة «ريا نوفوستى» الروسية، عن خبير المجلس الأطلسى، المستشار لوزارة الخارجية الروسية فى سوريا، فريدريك هوف قوله: «إن الهجوم الأمريكى على سوريا يمكن تنفيذه فى الساعات ‏القليلة المقبلة»، مضيفًا: «صواريخ كروز ستضرب سوريا الليلة، وربما أكثر من هدف»، لافتًا فى الوقت ذاته إلى ضرورة الانتباه لحقيقة: «الأهم من ذلك ليس الضربة، ولكن ما يليها».‏





بريطانيا تُحرك غواصات.. فرنسا تدرس الأدلة.. وإسرائيل تخطط لمهاجمة أهداف إيرانية

على الصعيد البريطانى، عقدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، اجتماعًا طارئًا لأعضاء حكومتها، لمناقشة التدخل العسكرى المحتمل فى سوريا، حسبما أفادت وكالة «نوفوستى» الروسية، نقلًا عن ‏متحدثة باسم مكتب «ماى».‏

وقالت المتحدثة، ردًا على سؤال إذا ما كان من المخطط أن تبحث الحكومة موضوع التدخل: «يمكننى التأكيد أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعًا وستتم أثناءه مناقشة هذا الموضوع».‏

وكشفت صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية، عن أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، أمرت غواصات بالتحرك، بحيث تكون على مسافة تتيح لها إطلاق صواريخ على سوريا استعدادًا لتوجيه ‏ضربات للجيش السورى، قد تبدأ مساء الخميس على أقرب تقدير.‏

وأضافت الصحيفة: «ماى لم تتوصل إلى قرار نهائى بشأن مشاركة بريطانيا فى أى ضربات تنفذها الولايات المتحدة وفرنسا ردًا على هجوم يشتبه فى تنفيذه بأسلحة كيماوية، لكنها تريد أن تتوافر القدرة ‏على التحرك السريع».‏

ونقلت عن مصادر بالحكومة، قولها: «بريطانيا تفعل كل ما يلزم لضمان أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ (توماهوك) من الغواصات على أهداف عسكرية فى سوريا».‏

من جانبه، قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستتخذ القرار بشأن توجيه ضربة لسوريا عند التحقق من كل المعلومات، مشيرًا إلى وجود دليل على أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة ‏الكيماوية.‏

فى السياق ذاته، يناقش قادة عسكريون فى إسرائيل التصعيد، ووجود خط أكثر عدوانية ضد إيران فى سوريا، وفق صحيفة «هآرتس»، التى قالت إن اتخاذ «موقف أكثر عدوانية» ضد طهران فى ‏دمشق، هو موقف تجتمع حوله كل إدارات المؤسسة العسكرية، وتمت مناقشته مع القيادة السياسية.‏

وأوضح «عاموس هارئيل»، المراسل العسكرى لـ«هآرتس»: «الغارة الجوية التى قيل إن إسرائيل شنتها ضد القاعدة الجوية الإيرانية (‏T‏٤) هى على ما يبدو لحظة حاسمة فى طموح إيران، خاصةً أن ‏نتائج الغارة كانت مهمة مقارنة بالهجمات السابقة».‏

وأضاف: «تهديدات طهران بالانتقام تجعل مسار التصادم، الذى تم تحديده بالفعل مع إسرائيل، أكثر احتمالًا فى الوقت الحالى، وهو الأمر الذى قد يدفع إسرائيل إلى الرد على أى محاولة للانتقام من إيران، ‏وسيكون هذا الرد من شأنه أن يقضى على الوجود العسكرى الإيرانى فى سوريا».‏

وتابع: «رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، أوضحا أن تل أبيب ستفعل ما يلزم خلال المرحلة المقبلة لإحباط المؤسسة العسكرية الإيرانية فى سوريا بقدر ما تقتضيه ‏المرحلة».‏

وقال قادة عسكريون وسياسيون فى إسرائيل، خلال محادثات مغلقة: «فى حالة التصعيد من الصعب تصديق أنه سيكون هناك بطء فى وتيرة الغارات، أما بالنسبة لطهران، فإن الرد الآن سيؤدى إلى ‏تصعيد فورى، وقد يعرض مشروع قاسم سليمانى بأكمله للخطر فى سوريا».‏

وأضافوا: «هناك صراع كبير يتصاعد بين أمريكا وروسيا فيما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سوريا، والصدام الإسرائيلى- الإيرانى، فى خضم هذه التوترات بين القوى العظمى، ليس ‏شيئًا يريده الروس فى الوقت الحالى».‏

وهدد مسئولون كبار فى جهاز الأمن الإسرائيلى: «نظام الأسد، وربما الأسد نفسه، سيزولان من العالم، إذا حاول الإيرانيون توجيه ضربة إلى إسرائيل عبر الأراضى السورية»، مضيفين: «ننصح طهران ‏بعدم اختبار التصميم الإسرائيلى على التوجه حتى النهاية لحماية مصالحها».. وفق صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.‏

فى السياق ذاته، قالت صحيفة «ديلى إكسبريس» البريطانية، إن العمل الأخير لإسرائيل فى سوريا بقصف قاعدة «‏T‏٤» إشارة من «نتنياهو» إلى أنه مستعد لاندلاع الحرب العالمية الثالثة. ‏



