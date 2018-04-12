شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏





أرجع مصدر حكومى مطلع، عدم تجديد ندب المستشار محمد جميل كرئيس للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتعيين الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، خلفًا له، إلى فشله ‏فى عدة ملفات، إلى جانب تسببه فى إثارة قلق العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة، بنشره معلومات عن خروج أكثر من ٨٠٠ ألف موظف للمعاش.‏

وقال المصدر لـ«الدستور» إن عدم تجديد ندب «جميل»، وعودته كنائب لرئيس مجلس الدولة، جاء لعدة أسباب، فى مقدمتها إخفاقه فى الحصر الكامل لعدد العاملين فى الدولة، خلال عامين كاملين تولى ‏خلالهما مهام منصبه، ما تسبب فى تداول أرقام مغلوطة، أحدثت حالة من البلبلة والتضارب بين جهات حكومية عدة.‏

وأضاف: «جهاز الإحصاء أعلن تقديرًا غير دقيق لأعداد المحالين للتقاعد، خلال العام الماضى، استنادًا إلى معلومات أوردها (التنظيم والإدارة) حول خروج أكثر من ٨٠٠ ألف موظف للمعاش، وهو ما ‏تنافى مع تقديرات وزارة التخطيط لمتوسط أعداد المحالين للمعاش سنويًا، بنحو ٢٠٠ ألف موظف فقط».‏

ولفت إلى أنه من الأسباب الأخرى للإطاحة به، عدم إنجاز «التنظيم والإدارة» الدراسة الخاصة بحصر فائض وعجز إجمالى وظائف الحكومة، والتى كان من المفترض تسليمها نهائيًا منتصف مارس ‏الماضى، تمهيدًا لحسم مصير مسابقة التعيينات الحكومية، وهو ما لم يحدث وترتب عليه إرجاء التعيينات لأجل غير مسمى، رغم وجود عجز شديد فى التخصصات الفنية بجهات حكومية عديدة، خاصة فى ‏المحليات. ‏

