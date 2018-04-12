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الخميس 12/أبريل/2018 - 08:16 م

رئيس البرتغال: لدينا فرصة فريدة للتعاون مع مصر

الرئيس البرتغالي
الرئيس البرتغالي «مارسيلو دي سوزا
علا العلاف
dostor.org/2126584

قال الرئيس البرتغالي «مارسيلو دي سوزا» إنه أتى إلى القاهرة بعد ٢٤ سنة من الغياب، مضيفًا: «هذه إرادة سياسية بين الدولتين لتعميق علاقاتهما».

وأضاف «دي سوزا»، خلال كلمته في منتدي الأعمال المصري البرتغالي أن مصر اختارت البرتغال وسيطًا لأوروبا، والبرتغال اختارت مصر وسيطًا لها في إفريقيا.

وأكد أن العناصر متوفرة لحوار بناء وناجح بين البلدين، وأن مصر دائما لاعب أساسي ومهم في المنطقة، وبلد عملاق في الشرق الأوسط وإفريقيا، والبرتغال بلد مستقرة من ناحية التنمية الاقتصادية والسياسية بعد فترة تخبط.

وأشار إلى أن مصر في مرحلة انتقالية وسط بوادر استقرار مثل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهذه أسباب كافية للثقة والاستثمار.

وقال مارسيلو: «نحتاج إلى الثقة المتبادلة في قدرات كل منا بكافة المجالات، والآن الفرصة فريدة للتعاون.. لدينا فرصتان الأولى، الاستثمار في مصر، والتعاون للاستثمار في العالم، والسياسيون عليهم تهيئة الظروف المحيطة لرجال الأعمال».

وأضاف: «ناقشت مع رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، فرص الاستثمار المشترك، والتعاون فى مجال التعليم مثل مذكرة التفاهم بين جامعتي بورتو وعين شمس، وعلينا عدم تضييع وقت ثانية لنتعاون».

وقال: «المرحلة المقبلة تحتاج إلى تبادل لقاءات رجال الأعمال، وأريد العودة لمصر خلال عامين لرؤية نتائج ما قمنا به والمشروعات المشتركة التي قمنا بها، وعلى عكس طبيعتي الواقعية أنا متفائل بالتعاون المشترك ج، والآن اللحظة المناسبة من أجل الاستثمار والتعاون فى ظل الرغبة المشتركة سياسيا واقتصاديا، والآن الدور على مصر».

واختتم: «سعيد بشهادة تلك اللحظة التي قد تكون تاريخية، وبناء على عملكم، المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترجمة ما اتفقنا عليه إلى استثمارات».

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