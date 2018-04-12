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فن
الخميس 12/أبريل/2018 - 08:08 م

لماذا اعتذرت إسعاد يونس عن المشاركة في «قبل أمه»؟

إسعاد يونس
إسعاد يونس
أمير محمد خالد
dostor.org/2126579

يستعد الثنائي هشام ماجد وشيكو، تصوير أحداث فيلمهما الجديد «قلب أمه» الذي يخوضان به سباق عيد الأضحى المقبل، في ثاني تجاربهما بعد انفصالهما عن الفنان أحمد فهمي.

وكانت الفنانة إسعاد يونس ضمن المرشحين للفيلم، وبالرغم من إعجابها بالدور وموافقتها عليه في البداية، إلا أنها اعتذرت للشركة المنتجة؛ بسبب انشغالها بتصوير عدد من حلقات برنامج «صاحبة السعادة».

وتعاقدت الجهة المنتجة للفيلم مع الفنانة دلال عبدالعزيز بدلًا منها لتحل مكان إسعاد يونس، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل خلال الأيام المقبلة، وستقدم دلال عبدالعزيز، دور والدة الفنان هشام ماجد داخل أحداث الفيلم وتدور الشخصية في إطار كوميدي اجتماعي من إنتاج أحمد السبكي وإخراج عمرو صلاح.

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