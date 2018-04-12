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فن
الخميس 12/أبريل/2018 - 08:07 م

أروى جودة: أنجذب إلى الأعمال التي تحترم ذكاء المتفرج

الفنانة أروى جودة
الفنانة أروى جودة
منة سالم
dostor.org/2126578

قالت الفنانة أروى جودة إنها تختار أدوارها بعناية، وأكثر ما يهمها أن تحترم الأدوار ذكاء المتفرج دون اللجوء إلى الاستسهال في طرح الموضوع أو القصة.

وأضافت «أروى»، لـ«الدستور»، أنه ليس هناك عمل محدد تتمنى تجسيده بعينه، ولكنها تحرص على اختيار أدوارها بعناية شديدة.

وعن ابتعادها عن السينما، قالت: «أتمنى المشاركة في عمل سينمائي قريبًا»، مشيرة إلى اعتذارها عن عدد من العروض لم ترق لها.

أروى جودة تشارك في موسم دراما رمضان لهذا العام من خلال مسلسلين هما «أبوعمر المصري» و«أهو ده اللي صار».

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