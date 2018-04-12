إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري

وقعت السعودية وإسبانيا اتفاقيات تعاون في المجالين العسكري والتقني خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.



واجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، الخميس، مع وزيرة الدفاع الإسبانية، ماريا دولوس دي كوسبيدال، بمقر قيادة الجيش بالعاصمة مدريد.



وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون القائم بين البلدين، ومواصلة تطويره، في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة لنقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.



كذلك استقبل ملك إسبانيا فيليب السادس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.